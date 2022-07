Analyse mi-séance AOF France/Europe - Rebond avant les ventes US et Citigroup

(AOF) - Les marchés actions européens rebondissent dans le calme. Les investisseurs accueillent favorablement le message de deux responsables de la Fed, Christopher Waller, et James Bullard. Ces derniers, considérés comme des "faucons, ont annoncé leur préférence pour une hausse des taux de 75 points de base, écartant de fait le scénario du pire envisagé depuis quelques jours par les marchés : une hausse de 100 points de base. Vers 11h35, le CAC 40 gagne 0,76% à 5 956 points, l'Euro Stoxx 50 progresse de 1,2% à 3 434 points dans l'attente des ventes au détail US et des résultats de Citigroup.

Richemont cède 5,3% à 95,54 francs suisses, occupant ainsi la dernière place du SMI à Zurich. Le géant suisse du luxe a dévoilé des ventes trimestrielles supérieures aux attentes, mais cette performance est éclipsée par le repli de 2,6% du PIB chinois au deuxième trimestre clos fin juin. A l'image du reste du secteur, le propriétaire de Cartier et Van Cleef & Arpels est fortement exposé au marché chinois. Effectivement, le groupe a souffert en Chine, ses ventes y ont chuté de 37% en raison des restrictions sanitaires. Pour autant, le reste du monde a plus que compensé.

Axa gagne 0,8% à 20,9 euros. Le groupe spécialisé dans l'assurance et dans la gestion d'actifs a conclu un accord avec Athora Allemagne relatif à la cession d'un portefeuille de 16 milliards d'euros de contrats d'assurance vie et de retraite en Allemagne. La réduction des garanties au bilan d'Axa résultant de la vente diminuera encore l'exposition du groupe français aux risques de marchés financiers.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le déficit de la balance commerciale de la zone euro est ressorti en mai à 26,3 milliards d'euros après 32,8 milliards en avril (révisé de 32,4 milliards).

Aux Etats-Unis, les ventes au détail en juin et l'indice manufacturier de la Fed de New York en juillet seront dévoilés à 14h30. La production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production en juin sont attendus à 15h15. Enfin, l'indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan en juillet sera publié à 16h.

Vers 11h40, l'euro gagne 0,18% à 1,0038 dollar.