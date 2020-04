Analyse mi-séance AOF France/Europe - Prudence sur les marchés avant les chiffres américains de l'emploi

(AOF) - Les Bourses européennes avancent timidement ce jeudi, soutenues à bout de bras par la remontée des cours du pétrole, avant un possible accord Russie-Arabie Saoudite. Mais la journée sera surtout marquée par la publication des chiffres hebdomadaires du chômage américain, de nouveau attendus en forte hausse. Alors que le bilan du covid-19 continue de s'alourdir, toujours plus d'entreprises réduisent leurs activités, reportent leurs assemblées générales et suspendent leurs dividendes. Vers midi, le CAC 40 gagne 0,31% à 4 220,32 points, et l'EuroStoxx50 progresse de 0,13% à 2 683,90 points.

Dassault Systèmes (-4,45% à 126,55 euros) affiche la plus forte baisse de l'indice CAC 40 après avoir lancé un avertissement sur son activité au premier trimestre. L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur a indiqué que son chiffre d'affaires sur cette période devrait être inférieur de 2,5% et 5% à la limite inférieure de ses objectifs, en raison de la baisse des revenus tirés des nouvelles licences et d'une plus faible activité des services.

Arkema progresse de 3,4% à 64,58 euros, le marché accueille favorablement les messages passées par le management lors de la réunion investisseurs organisée aujourd'hui. Cet événement a permis au chimiste français de dévoiler son évaluation de l'impact du Covid-19 sur son activité. Au premier trimestre 2020, l'ex-filiale de Total estime cet impact sur son Ebitda entre 40 et 50 millions d'euros. Au premier trimestre 2019, son Ebitda était ressorti à 370 millions.

Conformément aux recommandations de la Banque centrale européenne émises le 27 mars dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, applicables au Groupe Crédit Agricole et à ses filiales, Amundi (+2,48% à 53,70 euros) va proposer à son Conseil d'administration de ne pas soumettre à l'Assemblée générale du 12 mai prochain la distribution d'un dividende de 3,10 euros par action au titre de l'exercice 2019, et d'affecter en réserve l'intégralité du résultat de l'année 2019.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice des prix à la production en Zone Euro est ressorti en baisse de 0,6% en février sur un mois. Le consensus attendait -0,2%, alors que le mois de janvier affichait une hausse de 0,2%. Sur un an, la baisse est de 1,3%, contre un consensus de -0,7%.

Les chiffres du chômage américains pour la dernière semaine de mars seront connus à 14h30 CET, en même temps que la balance commerciale des Etats-Unis.

Un peu avant midi, l'euro perd 0,24% à 1,0934 dollar.