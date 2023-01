Analyse mi-séance AOF France/Europe - Prudence sur les marchés avant le rapport sur l'emploi US

Le taux d'inflation annuel de la zone euro estimé par Eurostat en décembre ressort à 9,2% contre 9,7% de consensus après 10,1% en novembre. Par ailleurs, l'inflation annuelle "core", qui exclut les éléments les plus volatiles, s'établit à 5,2% contre des prévisions de 5% après 5% en novembre.

Engie perd 3,24% à 12,92 euros alors que le fournisseur d'énergie a annoncé avoir réalisé le 4 janvier une émission d'obligations vertes en trois tranches pour un montant total de 2,75 milliards d'euros. Le coupon moyen de l'opération ressort à 3,93% pour une durée moyenne de 12,4 ans, a indiqué le fournisseur d'énergie dans un communiqué. Dans le détail, Engie a émis une tranche de 1 milliard d'euros d'obligations à 7 ans portant un coupon de 3,625%, une tranche de 1 milliard d'euros à 12 ans avec un coupon de 4,00%, et une de 750 millions d'euros à 20 ans portant un coupon de 4,25%.

En Europe, Shell progresse de 1,49% à 2 347 pence à la Bourse de Londres après avoir réévalué ses objectifs de production du quatrième trimestre. Pour le gaz naturel liquéfié (GNL), sa production trimestrielle devrait s'établir entre 6,6 et 7 millions de tonnes sur le trimestre contre une estimation précédente de 7-7,6 millions de tonnes. La production de ses activités dans le gaz intégré devrait se situer entre 900 000 et 940 000 barils par jour contre une estimation antérieure de 910 000 - 960 000 barils par jour.

