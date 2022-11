Analyse mi-séance AOF France/Europe - Prudence sur les marchés avant la réunion de la Fed

(AOF) - Les marchés actions européens sont orientés à l'équilibre à mi-séance. Côté investisseurs, la prudence reste de mise avant le compte rendu en soirée de la dernière réunion de la Réserve fédérale sans oublier la résurgence de la crise sanitaire en Chine. Sur le plan des statistiques, l'économie française s'est contractée en novembre, comme l'indique l'indice PMI qui est ressorti à 48,8, en repli d'1,4 point par rapport au mois précédent. Vers midi, le CAC 40, dominé par Thales, gagne 0,11% à 6 664 points tandis que l'Euro Stoxx 50 progresse de 0,14% à 3 935 points.

En Europe, Credit Suisse (-5,26% à 3,65 francs suisses) ferme la marche de l'indice SMI, la banque ayant averti qu'elle enregistrerait une lourde perte au quatrième trimestre et qu'elle continuait de faire face à d'importantes sorties de capitaux. En Bourse, l'action de la concurrente d'UBS se rapproche de son plus bas historique touché début octobre en séance à 3,518 francs suisses. Actuellement en pleine restructuration, Credit Suisse a prévenu s'attendre à enregistrer une perte avant impôts pouvant atteindre 1,5 milliard de francs suisses au quatrième trimestre.

Plus forte hausse du SBF 120, Elior grimpe de 7,65% à 2,562 euros, après quatre dernières séances dans le rouge. Sur son exercice fiscal 2021-2022, le groupe de restauration collective a essuyé une perte nette, part du groupe, de 427 millions d’euros, contre une perte de 100 millions d’euros un an plus tôt. A l'instar de Compass et Sodexo, Elior est confronté à la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires.

Kering perd 0,87% à 538,20 euros alors que des rumeurs et une information de presse font état d'un potentiel départ du directeur de la création de Gucci, Alessandro Michele. Il s'apprêterait à quitter la maison de couture appartenant à Kering, affirme le média spécialisé, Women's Wear Daily. Une annonce pourrait être faite dès aujourd'hui.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'activité dans le secteur privé s’est contractée en novembre en France, a indiqué S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 48,8 en novembre contre 50,2 en octobre. Il était anticipé à 49,5. Le PMI manufacturier est passé de 47,2 à 49,1 entre octobre et novembre et il était attendu à 47. Le PMI des services est passé de 51,7 à 49,4 entre octobre et novembre et il était attendu à 50,6.

L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite pour la zone euro, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, ressort à 47,8 en novembre contre un consensus de 47 après 47,3 en octobre. L'indice PMI S&P Global du secteur des services s'établit, lui, sur la période à 48,6, contre un consensus de 48 après 48,6 le mois précédent. Enfin, l'indice manufacturier est de l'ordre de 47,3 après 46,4 en octobre.Il était attendu à 46.

L'activité dans le secteur privé s’est contractée moins que prévu en novembre en Allemagne, a indiqué S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 46,4 en novembre contre 45,1 en octobre. Il était anticipé à 44,9. Le PMI manufacturier est passé de 45,1 à 46,7 entre octobre et novembre et il était attendu à 45. Le PMI des services est passé de 46,5 à 46,4 entre octobre et novembre et il était attendu à 46,2.

Aux Etats-Unis, les investisseurs attendent également les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en novembre, à 15h45 .

Toujours aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les commandes de biens durables en octobre sont attendues à 14h30.

Elles seront suivies par les ventes de logements neufs en octobre et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en novembre à 16 heures.

Le compte-rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed sera publié à 20 heures.

Vers midi, l'euro cède 0,03% à 1,0303 dollar.