Analyse mi-séance AOF France/Europe - Prudence : les résultats animent la cote

L'activité a rebondi pour Michelin lors du premier trimestre 2021. Ainsi, le fabricant de pneumatiques a réalisé des ventes de 5,448 milliards d'euros, soit une hausse de 2,3 % sur un an à données publiées. Un niveau globalement en ligne avec les attentes du marché (5,48 milliards d'euros), ce qui a conduit le groupe de Clermont-Ferrand à confirmer ses objectifs annuels. Pourtant, Michelin accuse une baisse de 3,09 % à 123,90 euros sur la place de Paris. Les investisseurs se montrent exigeants pour une valeur qui évolue au plus haut depuis février 2018

A Paris, Schneider Electric affiche l'une des meilleures performances du CAC 40, progressant de 0,70% à 137,48 euros, dans la foulée de la publication de son rapport d'activité trimestriel. Le fabricant de matériel électrique a fait état avant l'ouverture des marchés d'une croissance bien plus importante que prévu et en a également profité pour relever ses objectifs annuels. Le chiffre d'affaires du groupe est ainsi ressorti à 6,53 milliards d'euros, en croissance organique de 13,5%, alors que le marché tablait sur 6,21 milliards.

Si les pertes enregistrées par UBS à la suite de l'implosion du fonds Archegos sont bien moindres que celles de sa concurrente Credit Suisse, elles sont cependant supérieures aux attentes des analystes. La banque suisse les a évaluées à 774 millions de dollars au niveau opérationnel et à 434 millions de dollars pour la dernière ligne du compte de résultat. Cette mauvaise surprise provoque une baisse de 2,94% à 13,70 francs suisses de l'action UBS en dépit d'une performance globale meilleure qu'anticipé.

(AOF) - Les marchés actions européens reculent légèrement à l'issue de cette matinée. Les investisseurs digèrent les nombreux résultats d'entreprises sur le Vieux Continent : UBS, HSBC... Outre Atlantique, Tesla, la première compagnie d'importance à dévoiler ses comptes, a livré une copie mitigée. La prudence des professionnels est aussi motivée par la décision de politique monétaire de la Fed, attendue mercredi soir. A Paris, les performances de Schneider et Alten sont appréciées, pas celle de Michelin. Le CAC 40 recule de 0,20% à 5 263 points et l'EuroStoxx50 perd 0,26% à 4 010 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.