Analyse mi-séance AOF France/Europe - Prudence en attendant la Fed

(AOF) - Les principaux marchés actions européens évoluent en petite baisse. Sur le front sanitaire, la campagne vaccinale marque le pas en raison de la décision de la grande majorité des pays de l'Union de suspendre la distribution du vaccin AstraZeneca. Aux Etats-Unis, les investisseurs attendent avec intérêt la probable révision à la hausse des projections macroéconomiques de la Fed. Ils surveilleront les propos de son président, Jerome Powell, concernant le risque inflationniste et la remontée des taux. Vers 11h45, le CAC 40 cède 0,21% à 6 042,99 points. L'Euro Stoxx 50 cède 0,13% à 3 845,89 pts.

Au chapitre des valeurs européennes, BMW bondit de 4,21% à 83,89 euros l'action sur la place de Francfort, dans le sillage de ses perspectives 2021 et de l'accélération de son virage électrique. Après une année 2020 marquée par la crise du Covid-19, le constructeur automobile allemand vise pour 2021 une " progression significative " de son bénéfice avant impôt, une " solide augmentation " de ses livraisons de véhicules et une marge d'Ebit située entre 6% et 8% dans sa branche Automobile.

Orpea recule de 1,65% à 101,45 euros l'action sur la place de Paris. Les investisseurs manifestent leur déception au vu de perspectives en deçà des attentes pour l'exercice 2021. Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance vise une croissance du chiffre d'affaires d'au moins 6% cette année. Cela représente un chiffre d'affaires supérieur à 4,155 milliards d'euros, alors que le consensus espérait 4,226 milliards d'euros, soit une croissance de 7,8%.

Actia échoue dans les abysses du marché SRD, chutant de 10,81% à 3,01 euros. Le concepteur et fabricant d'électronique au service de la gestion des systèmes pour l'automobile et les télécoms a averti qu'il n'excluait pas un arrêt momentané de certaines lignes de production dans le courant du deuxième trimestre du fait la pénurie de composants.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 0,9% en février 2021, stable par rapport à janvier et conformément à la première estimation. Un an auparavant, il était de 1,2%.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 13h30 des permis construire et mises en chantier en février et à 15h30, de l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole. La décision de politique monétaire de la Fed est prévue à 19h.

Vers midi, l'euro gagne 0,09% à 1,1915 dollar.