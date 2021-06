Analyse mi-séance AOF France/Europe - Prudence avant les statistiques américaines

Aux Etats-Unis, le revenu et consommation des ménages en mai ainsi que l'indice des prix PCE en mai, sont attendus à 14h30. Le chiffre final de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en juin sera publié à 16h.

L'indice de confiance des consommateurs allemands GfK est ressorti en juillet à -0,3 point, au plus haut depuis août 2020. Les économistes tablaient sur -4 après -6,9 en juin.

Sur une place parisienne en légère baisse, Plastivaloire se distingue avec un gain de 2,45% à 7,96 euros. Les investisseurs saluent les résultats semestriels solides dévoilés par le plasturgiste automobile. Il faut dire qu'entre octobre 2020 et mars 2021, le bénéfice net (part du groupe) a bondi de 173% à 12 millions d'euros. Pour sa part, l'Ebitda a atteint le niveau record de 41,1 millions d'euros, soit une hausse de 15,1% nettement supérieure à celle du chiffre d'affaires. La marge idoine s'élève ainsi à 11%, dépassant d'1 point l'objectif fixé par le groupe.

Vallourec chute de près de 8% à 8,29 euros, les investisseurs sanctionnent l'impact dilutif très significatif de l'augmentation de capital de 300 millions d'euros bouclé hier soir au prix de 5,66 euros par action. L'actionnaire qui détenait 1% du capital de la société avant l'opération et qui a choisi de ne pas y participer, ne détient plus que 0,04% du capital. Pour éviter de perdre leur mise, de nombreux actionnaires ont remis au pot. L'augmentation de capital a en effet affiché un taux de souscription de 122,74%.

