Analyse mi-séance AOF France/Europe - Prudence avant les chiffres américains de l'emploi vendredi

Aux Etats-Unis, les investisseurs attendent les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30 et l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

Plus forte baisse du SBF 120, JC Decaux plonge de 13,66% à 19,66 euros au sein d'un marché parisien en repli. Le géant de l'affichage publicitaire a prévu un ralentissement de la croissance au premier trimestre et de ne pas verser de dividendes en 2023. L'année dernière, le groupe a réalisé un résultat net part du groupe de 132,1 millions d'euros contre une perte de 14,5 millions d'euros en 2021. La marge opérationnelle ajustée a augmenté de 42,8% à 602,9 millions d'euros, mais est ressortie inférieure au consensus de 615 millions d'euros.

A Paris, Dassault Aviation occupe la tête du SBF 120 bondissant de 9,89% à 175,50 euros à la faveur d'une performance 2022 bien meilleure que prévu. Le constructeur aéronautique a dévoilé un résultat net consolidé en hausse de 18,3% à 716 millions d’euros, dont une contribution de Thales de 275 millions d’euros contre 266 millions d’euros un an plus tôt. Le résultat opérationnel ajusté a atteint 572 millions d’euros contre 527 millions d’euros en 2021. UBS souligne que le résultat opérationnel a dépassé de 23% les attentes grâce à des ventes des activités de défense supérieures de 7% au consensus.

(AOF) - Les marchés européens reculent légèrement. La prudence est de rigueur jusqu'à la publication demain du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pour février. Hier, le président de la Fed a indiqué qu'aucune décision n'avait été prise concernant l'ampleur du prochain resserrement monétaire. Elle dépendra des prochaines statistiques... A Paris, les résultats de Dassault Aviation sont salués et ceux de JCDecaux sanctionnés. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 0,41% à 7 295,07 points et l'EuroStoxx50, 0,62% à 4261,80 points. Les taux longs montent en Europe.

