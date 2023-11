Analyse mi-séance AOF France/Europe - Prudence avant la Fed et son président, Jerome Powell

(AOF) - Les marchés européens sont proches de l'équilibre avant la décision de politique monétaire de la Fed à 19 heures. Si un statu quo est anticipé, les intervenants scruteront à la loupe les déclarations de son président, Jerome Powell. Avant ce grand rendez-vous, de nombreuses statistiques américaines seront publiées aujourd'hui aux Etats-Unis, dont l'enquête ADP sur l'emploi privé. A Paris, Danone bénéficie du soutien de Morgan Stanley. Vers 11h50, l'indice CAC 40 cède 0,07% à 6 881,15 points tandis que l'EuroStoxx50 perd 0,21% à 4 052,72 points.

En hausse ce matin, le groupe pharmaceutique GSK perd désormais 0,57% à 1449 pence en dépit du relèvement de ses objectifs annuels. Il peut se permettre d'être plus optimiste grâce à sa bonne performance opérationnelle depuis le début de l'année. Le bénéfice par action ajusté est anticipé en progression de 17% à 20% et le résultat opérationnel ajusté est attendu en hausse de 13% à 15%. GSK anticipait auparavant une hausse de 14% à 17% pour le bénéfice par action ajusté et de 11% à 13% pour le résultat opérationnel ajusté.

A Paris, Danone (+1,80% à 57,16 euros) affiche l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 à la faveur du relèvement de recommandation de Morgan Stanley. Le bureau d'études conseille désormais de Surpondérer la valeur et affiche un objectif de cours de 62 euros. Le broker estime que le plan de restructuration du groupe d'agroalimentaire commence à porter ses fruits. La société est en outre moins confrontée aux pressions liées au GLP-1 que la plupart de ses homologues, et pourrait même bénéficier à terme d'une demande accrue pour ses produits laitiers et ses eaux.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'enquête ADP sur l'emploi privé en octobre aux Etats-Unis sera publiée à 13h15, suivie à 14h45 par l'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur manufacturier en octobre.

L'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en octobre, les dépenses de construction en septembre et le rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes en septembre seront publiés à 15 heures.

Enfin, la décision de politique monétaire de la Fed sera connue à 19 heures.

Vers 11h45, l'euro perd 0,28% à 1,055 dollar.