Analyse mi-séance AOF France/Europe - Prudence avant la BCE, les valeurs technologiques plombent les indices

(AOF) - Les marchés européens sont orientés à la baisse jeudi malgré un salve de bons résultats. Malgré le bon exercice de Publicis et de Dassault Système, les perspectives décevantes de Méta (Facebook) plombent l'ambiance, en particulier en ce qui concerne les valeurs technologiques. La prudence est également de mise avant la réunion de la BCE et de la Banque d'Angleterre. La BCE ne devrait pas faire d'annonce, mais le ton du discours de Christine Lagarde sera suivi avec attention. Ainsi, le CAC 40 cède 0,33% à 7 091,76 points, et l'Euro Stoxx 50, 0,78% à 4 189,19 points.

ING a dévoilé des profits moindres que prévu. En conséquence, l'action de la banque néerlandaise perd 4,77% à 12,87 euros et occupe la dernière place de l'indice AEX. Au quatrième trimestre, le bénéfice net a progressé de 30% à 945 millions d'euros et le profit avant impôts a augmenté de 27,2% à 1,33 milliard. Ce dernier est ressorti sous le consensus Refinitiv s'élevant à 1,47 milliard d'euros.

Publicis s'adjuge la première place du CAC 40 jeudi, avec une hausse de 2,71% à 62,96 euros, consécutive à la publication d'un excellent quatrième trimestre. Le groupe de communication a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 11,74 milliards d'euros, en hausse de 8,8% (+10% en organique), dont une croissance organique de 9,3% au quatrième trimestre. La croissance au quatrième trimestre a dépassé toutes les attentes puisque Publicis avait annoncé une fourchette de 4% à 6% et que les analystes d'Oddo BHF espéraient +8,1%.

Dassault Systèmes a réalisé au quatrième trimestre 2021 un bénéfice net par action IFRS dilué en hausse de 15% à 0,18 euro. En non-IFRS, le BNPA dilué progresse de 17% pour atteindre 0,29 euro. Le résultat opérationnel publié est en croissance de 12,3% en IFRS ; de 14,7% en non-IFRS à 502,9 millions d'euros. La marge opérationnelle non-IFRS progresse de 80 points de base pour s'établir à 36,8%. Le chiffre d'affaires IFRS et non-IFRS progresse de 10% à 1,37 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires logiciel IFRS et non-IFRS est en croissance de 10%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice des directeurs d'achats (PMI) composite définitif établi par IHS Markit a été confirmé à 52,7 pour le mois de janvier en France. Il était de 55,8 en décembre. Idem pour le PMI dans les services, confirmés à 53,1, après 57 le mois précédent.

L'indice des directeurs d'achats (PMI) composite en zone euro est ressorti à 52,3 pour le mois de janvier, selon les données définitives d'IHS Markit. Il s'était provisoirement établi à 52,4, après 53,3 en décembre. Le PMI dans les services a quant à lui été revu à 51,1, contre une prémière estimation de 51,2, et après 53,1 le mois précédent.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achats (PMI) composite est ressorti à 53,8 pour le mois de janvier en données définitives, alors qu'il s'était provisoirement établi à 54,3, selon IHS Markit. Il était de 49,9 en décembre. Le PMI dans les services a quant à lui été confirmés à 52,2, après 48,7 le mois précédent.

La Banque d'Angleterre dévoilera sa décision de politique monétaire à 13h30. La BCE suivra à 13h45.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage, de la productivité au quatrième trimestre et de l'évolution des coûts unitaires du travail au quatrième trimestre à 14h30. Les indices (définitifs) des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en janvier seront publiés à 15h45. Enfin, l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services en janvier et les commandes à l'industrie en décembre sont attendus à 16h.

Vers 12h15, l'euro recule de 0,22% à 1,1280 dollar.