Analyse mi-séance AOF France/Europe - Prudence avant l'enquête ADP

(AOF) - La prudence est de mise sur les marchés européens au lendemain d’un rapport Jolts décevant. Les offres d'emplois sont tombées en février à leur plus bas niveau depuis près de deux ans aux Etats-Unis, alimentant les craintes de récession. Plusieurs statistiques macro-économiques aux Etats-Unis figurent à l'agenda du jour, et en particulier l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé en mars. A Paris, Sodexo flambe après avoir annoncé la cotation de ses activités "avantages et récompenses aux salariés". Vers 12 heures, le CAC perd 0,33% à 7 321 points et l'EuroStoxx50, 0,34% à 4 300 points.

Leader du SBF 120, Sodexo flambe de 10,8% à 100,1 euros. Le groupe de restauration collective a publié des résultats semestriels solides tout en dévoilant des annonces favorables. L'entreprise, qui compte scinder ses activités "avantages et récompenses aux salariés" en une entreprise cotée en Bourse, a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2023, s'attendant désormais à une croissance interne proche de 11%, contre 8% à 10% annoncés précédemment.

Premier actionnaire de Nexans depuis 2008, le groupe chilien Invexans, a annoncé la vente d'environ 4,2 millions d'actions de la société française par le biais d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels. Ce placement représente 9,6% du capital du fabricant de câbles français. Suite à l'annonce de ce placement, le titre de Nexans chute de 7,59% à 81,60 euros et prend la dernière place du SBF 120.

Solutions 30 (+3,28% à 2,454 euros) figure parmi les plus fortes hausses de l'indice SBF 120 au lendemain de l'annonce du gain d'un contrat à Londres. Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies a signé un partenariat de " vested outsourcing " avec Community Fibre, fournisseur d'accès à Internet basé à Londres, visant dans un premier temps à raccorder plus de 200 000 foyers londoniens à son réseau en 2 ans. Il impliquera d'autres projets dans un second temps.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le redressement de l’activité en mars en France s’est avéré moins important qu’annoncé initialement, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d’achat (PMI) composite, qui prend en compte les secteur manufacturier et des services, s’est redressé de 51,7 en février à 52,7 en mars. Il avait été annoncé initialement à 54 et les économistes s’attendaient à ce que ce chiffre soit confirmé. Bien que modéré, le rythme de l’expansion a atteint un sommet de dix mois.

En février, la production industrielle en France a augmenté plus que prévu : de 1,2% contre des prévisions de 0,5% après -1,4 le mois précédent.

Le redressement de l’activité en mars en zone euro s’est avéré légèrement moins important qu’annoncé initialement, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d’achat (PMI) composite, qui prend en compte les secteur manufacturier et des services, s’est redressé de 52 en février à 53,7 en mars. Il avait été annoncé initialement à 54,1 et les économistes s’attendaient à ce que ce chiffre soit confirmé. Il est au plus haut depuis mai 2022. Le PMI des services est, lui passé de 52 à 53,7 entre février et mars. Il avait été annoncé initialement à 55,6.

Le redressement de l’activité en mars en Allemagne a été confirmé par S&P Global. L'indice des directeurs d’achat (PMI) composite, qui prend en compte les secteur manufacturier et des services, s’est redressé de 50,7 en février à 52,6 en mars. Il avait été annoncé initialement à 52,6 et les économistes s’attendaient à ce que ce chiffre soit confirmé. Le PMI des services est, lui passé de 50,9 à 53,7 entre février et mars. Il avait été annoncé initialement à 53,9.

Les commandes à l'industrie ont augmenté de 4,8% en Allemagne en février, a indiqué Destatis, l'office fédéral de la statistique. Le consensus était de 0,3% après 0,5% le mois précédent.

Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi privé en mars sera communiquée à 14h15.

Aux Etats-Unis, la balance commerciale en février sera dévoilée à 14h30.

L'estimation finale des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en mars sera connue à 15H45 aux Etats-Unis.

L'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services en mars sera dévoilée à 16h00 aux Etats-Unis.

L'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole sera connue à 16h30 aux Etats-Unis.

Vers 12h00, l'euro cède 0,03% à 1,0953 dollar.