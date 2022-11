Analyse mi-séance AOF France/Europe - Progression dans de faibles volumes grâce à la détente sur le marché des taux

Soitec perd 1,96% à 158,20 euros au sein d'un marché français en hausse. Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs a présenté des résultats semestriels légèrement meilleurs que prévu, accompagnés de la confirmation de ses objectifs annuels. Au premier semestre 2022-2023, clos fin septembre, Soitec a enregistré un Ebitda des activités poursuivies de 167 millions d'euros, en hausse de 22% et reflétant une marge de 35,5%.

Déjà plus forte hausse du SBF 120 hier, Elior réédite cette performance, grimpant de 7,45% à 2,78 euros. Le groupe de restauration collective a réagi à une information de Bloomberg selon laquelle un rapprochement avec son principal actionnaire Derichebourg (+5,99% à 5,13 euros) était à l'étude afin de renforcer son bilan. Les deux groupes ont confirmé que l'une des options envisagées dans le cadre de la revue stratégique d'Elior Group concerne l'apport éventuel par Derichebourg de sa branche services à Elior Group.

En Europe, Kingfisher cède 1,28% à 249,60 pence à la Bourse londonienne. Le groupe britannique de magasins de bricolage, propriétaire des marques Castorama et Brico Dépôt en France, a dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de 1,7% à taux de change constant pour atteindre 3,3 milliards de livres (3,84 milliards d'euros) au titre du troisième trimestre clos le 31octobre, les analystes anticipaient un chiffre de l'ordre de 3,2 milliards de livres.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.