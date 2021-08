Analyse mi-séance AOF France/Europe - Optimisme prudent, Valneva continue de flamber

En hausse de 14,86% à 18,78 euros, Valneva signe sa sixième séance consécutive de hausse. Le titre du laboratoire franco-autrichien a ainsi atteint un nouveau record. Depuis la clôture du vendredi 20 août, il a bondi de 45% et, depuis le début de l'année, de 137%. La capitalisation boursière du laboratoire basé à Saint-Herblain, dans la banlieue de Nantes, avoisine 1,90 milliard d'euros. Lundi dernier, la biotech a annoncé le dépôt d'une une demande progressive d'autorisation de son candidat vaccin contre le Covid-19 auprès des autorités de santé britanniques.

Quantum Genomics bondit de 11,24% à 5,74 euros pour sa reprise de cotation. Le titre de la biotech avait été suspendu dès l'ouverture vendredi dernier à 5,16 euros dans l'attente de résultats scientifiques dévoilés quelques heures plus tard lors du congrès de l'ESC (European Society of Cardiology).

(AOF) - Les marchés européens débutent la semaine sur une note haussière prudente. La même tendance est attendue à Wall Street. La Bourse britannique est fermée aujourd'hui en raison du "Summer Bank Holiday". Les investisseurs ont bien réagi en fin de semaine dernière au ton toujours accommodant adopté vendredi après-midi par Jerome Powell à l'issue du séminaire des banquiers centraux américains. A Paris, rien de semble pouvoir arrêter la hausse du fabricant de vaccin, Valneva. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,11% à 6 689,40 points et l'EuroStoxx50, 0,20% à 4 199,51 points.

