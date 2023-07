Analyse mi-séance AOF France/Europe - Optimisme prudent avant l'inflation américaine

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la consommation en juin sera publiée à 14h30, les stocks de pétrole brut à 16h30 et le livre Beige de la Fed à 20 heures.

STMicroelectronics (+3,83% à 46,105 euros) affiche la plus forte hausse du CAC 40, soutenu par Jefferies, qui a relevé son opinion de Sous-performance à Conserver. L'objectif de cours passe de 33 euros à 46 euros. Dans le cadre d'une étude consacrée à l'industrie des semi-conducteurs, il estime que cette dernière est entrée dans un nouveau cycle haussier. Jefferies justifie son relèvement d'opinion sur STMicroelectronics par sa faible valorisation : l'action s'échange 11 fois les résultats attendus en 2023.

A Paris, Thales progresse de 2,74% à 136,75 euros au CAC 40 après avoir lancé des négociations exclusives en vue d’acquérir, pour 1,1 milliard de dollars, Cobham Aerospace Communications (" AeroComms "), un des principaux fournisseurs de systèmes de communications avancés, permettant des communications de sécurité pour les cockpits. La société devrait générer un chiffre d’affaires d’environ 200 millions de dollars en 2023. L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité souligne que cette opération entraînera une relution du bénéfice net par action dès la première année.

En Europe, Tod's gagne 2,23% à 43,92 euros à Milan après qu'UBS a relevé son opinion sur le titre en passant de " Neutre " à l' "Achat " tout en rehaussant son objectif de cours qui passe de 39 à 55 euros. La banque justifie sa décision estimant que le groupe de mode italien, spécialisé dans les mocassins et bottines de luxe, " va accélérer sa croissance en 2023 (+18% contre +15% pour le secteur), après 7 années de croissance nulle ou négative avant la crise de Covid, grâce à la Grande Chine et la forte dynamique de la marque dans la région ".

(AOF) - Les marchés européens progressent avant la publication de l’inflation américaine en juin, attendue à 14h30. Selon le consensus, elle est attendue à 3,1% en rythme annuel contre 4% en mai. Hors alimentation et énergie, l’inflation devrait ralentir à 5% en juin après 5,3% en mai. Avant cette publication, le dollar et les taux longs reculent. A Paris, la perspective du rachat de Cobham Aerospace Communications par Thales est appréciée. Vers 12 heures, le CAC 40 s'adjuge 0,71% à 7 271,35 points tandis que l'EuroStoxx50 progresse de 0,82% à 4 321,67 points.

