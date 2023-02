Analyse mi-séance AOF France/Europe - Optimisme après la Fed : la BCE en ligne de mire

Les inscriptions hebdomadaires au chômage et la productivité et coût unitaire du travail au quatrième trimestre sont attendues à 14h30 aux Etats-Unis.

L'excédent de la balance commerciale en Allemagne est plus levée que prévu en décembre : 10 milliards d'euros alors que le consensus tablait sur 9,2 milliards d'euros. Il était de 10,9 milliards d'euros en novembre.

Dassault Systèmes gagne 6,41% à 36,46 euros et dispute la première place du CAC 40 à Publicis. L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur bénéficie d'un chiffre d'affaires licences rassurant au quatrième après plusieurs déceptions d'affilée. Les perspectives sont en revanche jugées mitigées. Au quatrième trimestre, Dassault Systèmes a généré un bénéfice par action de 34 centimes, en progression de 20%, dont 13% à taux de change constants. Il est ressorti dans le haut de sa fourchette d'objectifs.

En Europe , Deutsche Bank (-1,53% à 12,06 euros) occupe la dernière position de l’indice Dax 40, pénalisée par des profits avant impôts plus faibles que prévu. Au quatrième trimestre, le bénéfice net part du groupe est ressorti à 1,8 milliard d’euros, à comparer avec 145 millions d’euros, un an auparavant. Il a été soutenu par un avantage fiscal de 1,4 milliard d'euros aux Etats-Unis. Le bénéfice imposable de la première banque allemande s'est élevé à 775 millions d'euros contre 82 millions d'euros au quatrième trimestre. Il est cependant bien inférieur au consensus Bloomberg de 1,25 milliard d'euros.

(AOF) - Les marchés européens sont bien orientés dans le sillage de la réaction favorable de Wall Street à la réunion de politique monétaire de la Fed. Sans surprise, la Fed a augmenté ses taux directeurs de 25 points de base. Le discours de son président Jerome Powell a été jugé accommodant. Il a mentionné à plusieurs reprises que le "processus de désinflation" était en cours. La Banque d’Angleterre et la BCE feront connaître leur décision dans les prochaines heures. A Paris, les résultats de Publicis et de Dassault Systèmes sont salués. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,56% à 7 117 points.

