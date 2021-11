Analyse mi-séance AOF France/Europe - Novembre débute tambour battant

(AOF) - Les marchés actions européens continuent sur leur lancée après un mois d'octobre étonnement solide. Les investisseurs restent confiants malgré la persistance de l'inflation et des goulets d'étranglement dans la "supply chain". Concernant la hausse des prix, les économistes s'attendent à ce que la Fed annonce la fin progressive du "tapering" mercredi à l'issue de sa réunion de politique monétaire. Cette semaine, Wall Street ouvrira à 14h30 en raison du changement d'heure. Vers midi, le CAC 40 gagne 0,94% à 6 894,77 points après avoir atteint plus de 6 908 points, au plus haut depuis aout.

Barclays cède 1,9% à 198,3 pence à Londres, pénalisé par l'annonce de la démission de son directeur général. Dans un communiqué publié ce matin, la banque britannique et Jes Staley révèlent avoir été informés vendredi dernier au soir des conclusions préliminaires de l'enquête de la Financial Conduct Authority (FCA) et de la Prudential Regulatory Authority (PRA )sur les liens passés entre le directeur général et feu Jeffrey Epstein. Compte tenu de ces conclusions et de la volonté de Jes Staley de les contester, le conseil d'administration et Jes Staley ont convenu du départ de ce dernier.

ArcelorMittal gagne 2,6% à 30 euros, soutenu par l'accord conclu entre les Etats-Unis et l'Union européenne sur la taxation de l'acier et de l'aluminium. En 2018, Donald Trump, conformément à sa doctrine protectionniste, avait infligé des droits de douane additionnels de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium de plusieurs régions du monde, dont l'Europe. Les Etats-Unis maintiennent certains droits de douane, mais permettent la livraison de quantités limitées d'acier et d'aluminium européens en franchise de droits. En échange, Bruxelles abandonne la surtaxation de produits américains.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice PMI manufacturier d'octobre est attendu à 14h45. Les dépenses de construction de septembre et l'indice ISM manufacturier d'octobre sont attendue à 15h.

Vers midi, l'euro gagne 0,15% à 1,1572 dollar.