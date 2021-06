Aux Etats-Unis, les investisseurs se contenteront des stocks des grossistes en avril à 16h et de l'évolution des stocks de pétrole brut, à 16h30.

L'action AB Science, suspendue depuis le 1er juin 2021, chute plus de 30% à 7,77 euros pour sa reprise de cotation sur Euronext Paris ce matin. Hier, AB Science a fourni le résumé de la conférence virtuelle qui s'est tenue le 3 juin 2021 suite à l'interruption volontaire des études cliniques du masitinib. En résumé, les études se poursuivent pour les patients déjà sous traitement sous réserve de la documentation par l'investigateur du rapport bénéfice/risque individuel.

Renault bouge peu en bourse, après l'annonce hier soir de sa mise en examen dans l'affaire du "Dieselgate": le titre du constructeur automobile avance en effet de 0,26% à 34,57 euros. Plus de cinq ans après les tests d'émissions polluantes de véhicules diesel réalisés dans le cadre de la Commission d'enquête Royal, la firme au losange a donc été rattrapée par le Tribunal judiciaire de Paris pour tromperie dans le cadre de l'information judiciaire ouverte en France en janvier 2017. La justice lui demande par ailleurs de provisionner 80 millions d'euros pour payer les éventuelles indemnisations.

Inditex recule de 2,11% mercredi à la bourse de Madrid. Pourtant, le géant espagnol du prêt-à-porter a publié ce matin des résultats bien meilleurs qu'attendu. En effet, son bénéfice au premier trimestre de son exercice 2021 (période de février à avril) s'est établi à 421 millions d'euros, après une perte de 409 millions un an plus tôt, alors que les analystes sondés par Refinitiv anticipaient 359,29 millions d'euros. L'EBITDA a quant à lui été multiplié par 2,6 pour atteindre 1,24 milliard d'euros ; le consensus rapporté par Invest Securities tablait sur 1 milliard.

(AOF) - Les marchés européens sont à nouveau dans un état léthargique ce mercredi. En l'absence de catalyseur, le seul évènement de la journée sur le Vieux Continent a consisté en la balance commerciale allemande d'avril, toujours excédentaire avec des exportations qui continuent de progresser, bien que modestement (+0,3%). Les investisseurs n'attendent que deux choses cette semaine: la décision de politique monétaire de la BCE et l'inflation américaine, toutes deux prévues demain. A la mi-séance, le CAC 40 est stable à 6 551,91 points, alors que l'Euro Stoxx 50 cède 0,2% à 4 087,63 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.