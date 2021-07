Analyse mi-séance AOF France/Europe - Nouveaux records pour les bourses européennes sous une pluie de résultats

(AOF) - Les marchés européens inscrivent de nouveaux records ce matin, sous une pluie de résultats d'entreprises. A Paris, les publications de nombre des sociétés du CAC 40 sont très largement applaudies par les investisseurs, Orange étant l'une des rares exceptions en raison de ses lourdes dépréciations d'actifs en Espagne. La Fed, dont les commentaires hier étaient aussi très attendus, a quant à elle déçu et a été avare en détails concernant le "tapering" de ses rachats d'actifs. A la mi-séance, le CAC 40 gagne ainsi 0,63% à 6 651,23 points, et l'Euro Stoxx 50 avance de 0,33% à 4 116,69 points.

L'action Nokia bondit de 7,68% à 5,32 euros, dopé par le relèvement des objectifs 2021 à la suite d'un solide deuxième trimestre. L'équipementier télécoms vise désormais une marge opérationnelle comprise entre 10% et 12% contre de 7% à 10% auparavant. Il cible aussi des revenus situés entre 21,7 et 22,7 milliards d'euros, à comparer avec une fourchette précédente de 20,6 à 20,8 milliard d'euros. Fin avril, le groupe finlandais s'était dit bien parti pour atteindre le haut de sa fourchette d'objectifs 2021. Sa performance au deuxième trimestre lui permet d'être encore plus optimiste.

Orange plonge jeudi à la bourse de Paris et se classe dernier du CAC 40: le titre de l'opérateur télécoms perd en effet 3,55% à 9,29 euros, après la publication de résultats semestriels dégradés. Sur les six premiers mois de l'année, Orange a vu son résultat net virer au rouge, enregistrant une perte de 2,61 milliards d'euros, après un bénéfice de 1,016 milliard un an plus tôt. Ceci résulte d'un ROC négatif de 1,752 milliard d'euros, lui-même lié à la dépréciation de 3,702 milliards de l'écart d'acquisition de l'Espagne en raison de la révision à la baisse des perspectives à court-terme.

ArcelorMittal (+5,14% à 29,95 euros) affiche l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 grâce à des résultats meilleurs que prévu. Le sidérurgiste a enregistré au deuxième trimestre un bénéfice net part du groupe de 4 milliards de dollars, contre une perte de 559 millions l'année dernière. L'Ebitda a suivi le même chemin, passant de 707 millions de dollars à 5,05 milliards de dollars. Ce dernier est supérieur de 8% au consensus Reuters.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Selon Eurostat, les premières données annualisées sur l'inflation en zone euro en juillet s'établissent à 1,9%, alors que le consensus du marché visait 2%, soit le même chiffre qu'au mois de juin.

Les données préliminaires de l'INSEE ont fait état d'une inflation annualisée en France de 1,5% en juillet. C'est 0,3 point de plus que les attentes des analystes et 0,5 point supérieur au mois de juin. L'inflation harmonisée s'établit à 1,9%, contre 1,7% attendu et 1,4% le mois précédent.

Aux Etats-Unis, le PIB au deuxième trimestre et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront connues à 14h30. Les promesses de ventes de logements neufs seront publiées à 16h00.

Vers midi, l'euro s'apprécie de 0,26% à 1,1874 dollar.