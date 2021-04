Analyse mi-séance AOF France/Europe - Nouveau plus haut depuis juillet 2007 pour le CAC 40

(AOF) - Les principaux marchés actions européens sont en hausse dans le sillage de la clôture positive de Wall Street, lundi. Les actions américaines ont en effet terminé sur des records grâce à des indicateurs économiques très encourageants (ISM des services supérieur aux attentes en mars; création de plus de 900 0000 emplois en mars contre un consensus de 647 000) et la détente du marché obligataire. Vers 11H45, le CAC 40 gagne 0,62% à 6 138,59 points après avoir atteint un plus haut depuis juillet 2007 à 6 159,10 points. L'Euro Stoxx 50 progresse de 0,71% à 3 973,83 points.

Credit Suisse (+0,54% à 10,215 francs susses) enregistrera une perte avant impôts de 900 millions de francs suisses au premier trimestre après avoir essuyé une perte de 4,4 milliards de francs à la suite à l'effondrement du hedge funds, Archegos Capital. Du fait de ses pertes, la banque suisse a annoncé la baisse de la rémunération de ses dirigeants et du dividende, ce dernier passant à 0,10 franc suisse.

Un accord a finalement été scellé concernant une recapitalisation d'Air France à hauteur d'un maximum de 4 milliards d'euros. Concrètement, l'État français va convertir un prêt de 3 milliards d'euros, accordé l'an dernier à la compagnie tricolore, en titres super subordonnés. En parallèle, un montant maximum de 1 milliard d'euros proviendra d'une augmentation de capital, à laquelle participeront notamment l'État français et China Eastern Airlines. Après avoir pris jusqu'à 2,3 % dans les premiers échanges, le titre Air France-KLM recule désormais de 0,62% à 5,104 euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucun indicateur n'est attendu.

Vers 11h45, l'euro gagne 0,26% à 1,1811 dollar.