Analyse mi-séance AOF France/Europe - Nette hausse grâce à la Banque du Japon et aux banques

(AOF) - Les marchés européens débutent la semaine sur note positive grâce à de nouveaux soutiens des Banques centrales et des Etats. La Banque du Japon a annoncé ce matin qu'elle triplait le montant d'obligations corporate qu'elle pourra détenir et elle ne fixe plus de limite à ses rachats d'obligations d'Etat. Les investisseurs ont rendez-vous avec la Fed mercredi et avec la BCE, jeudi. Le secteur bancaire bénéficie des bons résultats de Deutsche Bank. En France, l'Etat a a annoncé 7 milliards d'euros de financements pour Air France-KLM. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 1,86% à 4475 points.

En Europe, Deutsche Bank (+11,39% à 6,072 euros) a pris d'assaut la première place du Dax 30 à la faveur de prévisions de résultats meilleurs que prévu au premier trimestre. Elle entraîne dans son sillage ses concurrentes européennes. A l'instar des banques américaines, elle a dû profiter des bonnes performances de ces activités de marché du fait de la forte volatilité liée au Covid-19. Les prochains trimestres s'annoncent cependant difficiles pour le secteur, qui devrait enregistrer de lourdes provisions pour pertes sur prêts du fait de l'impact de la pandémie sur les ménages et les entreprises.

Il s'agit d'un soutien historique. L'État français a annoncé 7 milliards d'euros de financements pour Air France-KLM afin de l'aider à traverser la crise du Covid-19 qui a paralysé le trafic aérien mondial. Si ce soutien était largement anticipé, il redonne néanmoins une bouffée d'oxygène à l'action qui progresse de 3,09 % à 4,6O euros sur la place de Paris. En parallèle, Air France-KLM devrait également bénéficier d'une aide d'urgence comprise entre 2 et 4 milliards d'euros de la part de l'État néerlandais. Les modalités précises ne sont pas encore finalisées.

Air France-KLM ne sera pas le seul groupe à bénéficier du soutien de l'État français afin de pouvoir traverser la crise du Covid-19. Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, a annoncé vendredi travailler sur un prêt d'environ 5 milliards d'euros garanti par l'État pour le constructeur automobile Renault. Le titre gagne 7,24% à 12,16 euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucun indicateur n'est attendu.

Vers 12h00, l'euro gagne 0,44% à 1,0843 dollar.