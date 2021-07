Analyse mi-séance AOF France/Europe - Mou rebond du CAC 40, lesté par les banques

(AOF) - Les marchés européens rebondissent alors que Wall Street a réduit ses pertes en seconde partie de séance et devrait progresser aujourd'hui. Les investisseurs attendent le compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed. Ils chercheront à établir dans quelle mesure l'opinion de ses membres sur la pression inflationniste a pu changer. Les valeurs bancaires continuent de souffrir de la faiblesse des taux longs. Outre les données économiques décevantes d'hier, ces derniers sont pénalisés par la propagation du variant Delta. Vers 12h00, le CAC 40 gagne 0,25% à 6 523 points.

En hausse de 2,32% à 1 493 pence, Royal Dutch Shell est dans le peloton de tête du Footsie de Londres. La compagnie pétrolière anglo-néerlandaise a annoncé son intention de renforcer son retour à l'actionnaire en augmentant ses dividendes et/ou en rachetant ses propres actions. La major a justifié cette décision par la hausse plus rapide et prononcé que prévu des cours du pétrole et du gaz qui lui a permis de réduire sa dette. Elle compte distribuer entre 20% et 30% du cash flow généré par son activité à partir du deuxième trimestre.

EDF rebondit de 1,16% à 11,31 euros après avoir cédé 7,6% lors des deux dernières séances, dont plus de 6% pour la seule séance d'hier. Les investisseurs, qui ont acté l'abandon, ou tout du moins le report, de la réforme de l'électricien public, saluent ce matin la révision à la hausse de son objectif d'Ebitda annuel. Le groupe table désormais sur plus de 17,7 milliards d'euros contre plus de 17 milliards d'euros précédemment. Cette révision était prévisible. Mardi en effet, EDF avait rehaussé son estimation de production nucléaire annuelle à 345/365 TWh contre 330/360 Twh auparavant.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En données mensuelles, le déficit de la balance commerciale en France s'établit à 6,8 milliards d'euros en mai après 6,3 milliards en avril, selon les Douanes. En moyenne mobile sur trois mois, il atteint e niveau élevé de 6,6 milliards d'euros. Il se rapproche ainsi de son niveau historique de juin et juillet 2020 (­-7,3 milliards d'euros). En cumul sur douze mois glissants, le déficit se maintient depuis deux mois à un niveau exceptionnellement haut de près de 70 milliards d'euros.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 16h30 de l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole et à 20h, du compte rendu du dernier comité politique monétaire de la Fed.

Vers 12h00, l'euro gagne 0,01% à 1,1824 dollar.