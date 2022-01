Analyse mi-séance AOF France/Europe - Manque d’enthousiasme sur les places européennes, Atos dévisse information fournie par AOF • 10/01/2022 à 11:57



(AOF) - Les Bourses européennes signent un début de semaine sous le signe de la prudence. Le contexte reste marqué par les préoccupations des investisseurs quant aux conséquences d’Omicron et au rythme de la normalisation des politiques monétaires de la Fed et de la BCE. Côté statistiques, l’indice Sentix est ressorti meilleur qu’attendu en janvier. Au chapitre des valeurs, Atos dévisse après avoir prévenu qu'il n'atteindrait pas ses objectifs financiers 2021. Vers 11h50, le CAC cède 0,11 % à 7 211,43 points et l’EuroStoxx 50, -0,12 % à 4 300,49 points.



Les actionnaires d' Atos semblent être victimes d'un grand classique lors du changement de la direction d'un groupe en difficulté : les comptes sont passés à la paille de fer. Plus forte baisse du marché parisien, le titre du spécialiste de la transformation numérique dévisse de 17,31% à 31,91 euros après avoir averti qu'il n'atteindrait pas ses objectifs 2021. Cet avertissement intervient une semaine après la prise de fonction de Rodolphe Belmer, qui remplace Elie Girard au poste de Directeur général.



Sodexo (+1,42% à 81,18 euros) a signé un accord en vue de l'acquisition de Frontline Food Services (opérant commercialement sous la marque Accent Food Services), acteur majeur du marché en forte croissance des produits de snacking à emporter et de la distribution automatique en Amérique du Nord.



CGG (-2,96% à 0,72 euro) a annoncé que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2021 devrait s'établir autour de 301 millions de dollars en hausse de 15% proforma (hors GeoSoftware, cédé en octobre pour 95 millions de dollars) en séquentiel proforma (hors GeoSoftware) et de 12% sur un an proforma (hors GeoSoftware).





L'indice Sentix, qui mesure le sentiment des investisseurs en zone euro , a progressé à 14,9 en janvier 2022, contre un consensus de 12 et après 13,5 en décembre 2021.



Dans la zone euro , le taux de chômage est ressorti à 7,2% en novembre 2021, contre 7,3% en octobre 2021. Ce taux était de 8,1 % en novembre 2020.



Aux Etats-Unis , les stocks des grossistes de novembre seront publiés à 16h.



Vers 11h50, l'euro recule de 0,30% à 1,1327 dollar.