Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les valeurs bancaires soutiennent le CAC 40

Aux Etats-Unis, la balance commerciale en août est attendue à 14h30, la version définitive des indices des directeurs d'achat dans les services et Composite en septembre à 15h45 et enfin, l'indice ISM des services de septembre, à 16h.

En version définitive, l'indice PMI d'IHS Markit des services pour l'Allemagne est ressorti en septembre à 56,2 contre 56 en estimation "flash" et après 60,8 en août. L'indice composite, qui regroupe l'industrie et les services, s'est établi à 55,5 contre 55,3 en estimation "flash" après 60 en août.

En version définitive, l'indice PMI d'IHS Markit des services pour la zone euro est ressorti en septembre à 56,4 contre 56,3 en estimation "flash" et après 59 en août. L'indice composite, qui regroupe l'industrie et les services, s'est établi à 56,2 contre 56,1 en estimation "flash" après 59 en août.

En version définitive, l'indice PMI d'IHS Markit des services pour la France est ressorti en septembre à 56,2 contre 56 en estimation "flash" et après 56,3 en août. L'indice composite, qui regroupe l'industrie et les services, s'est établi à 55,3 contre 55,1 en estimation "flash" après 56,9 en août.

Bic plonge de 7,11% à 47,84 euros, pénalisé par un afflux potentiel de papiers sur le marché. Un teneur de livres a indiqué que Goldman Sachs avait vendu pour 2,1 millions d'actions du groupe de stylos, briquets et rasoirs, a rapporté Reuters.

SMCP bondit de 5,35% à 7,19 euros, soutenu par une paradoxale bonne nouvelle. European Topsoho, une filiale luxembourgeoise du groupe chinois Ruyi, propriétaire de 53% du capital des marques Sandro, Maje et Claudie Pierlo, a fait défaut sur un emprunt obligataire. Dans le sillage de cette annonce, Jefferies a relevé sa recommandation sur le titre de Conserver à Achat et revu à la hausse son objectif de cours de 6,5 à 9,4 euros. Le broker souligne que la sortie imminente Shandong Ruyi élimine un vent contraire qui a augmenté le profil de risque de SMCP depuis son introduction en Bourse.

