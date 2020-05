Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les tensions entre la Chine et les Etats-Unis reprennent le dessus

(AOF) - Les marchés actions européens évoluent dans le rouge à la mi-séance ce vendredi après quatre séances consécutives de hausse. Les investisseurs prennent leurs bénéfices et s'inquiètent de la montée de tension entre la Chine et les États-Unis. Les marchés attendent, à ce propos, la conférence de Donald Trump au sujet de Hong Kong. A Paris, Renault a dévoilé ce matin les détails de son plan de réduction des coûts fixes de plus de 2 milliards d'euros sur trois ans. Vers 12h, le CAC 40 perd 1,05% à 4 719,63 points, l'EuroSotxx recule de 1,03% à 3 062,63 points.

En Europe, le titre du producteur néerlandais de café, JDE Peet's bondit de plus de 13% à 35,73 euros lors de ses premières heures de cotation. Cette première introduction en Bourse depuis la crise du Covid-19 est donc une réussite. Le numéro deux mondial du café conditionné a déjoué la crise du Covid-19 pour lever 700 millions d'euros via une augmentation de capital. En parallèle, le groupe contrôlé par JAB Holding, le fonds d'investissement de la famille Reimann, a vendu pour 1,55 milliard d'euros d'actions existantes permettant à l'opération d'atteindre 2,25 milliards d'euros, soit 16,5% du capital.

Après l'Alliance et Nissan, c'est désormais au tour de Renault de réaliser son grand oral. Le constructeur automobile a dévoilé ce matin les détails de son plan de réduction des coûts fixes de plus de 2 milliards d'euros sur trois ans. Ce dernier vise à restaurer la compétitivité du groupe au losange en privilégiant la génération de cash flow. Une étape nécessaire pour Renault qui a accusé l'an dernier sa première perte nette en dix ans et doit, de surcroît, faire face aux conséquences dramatiques de la crise du Covid-19.

Airbus accuse l'une des plus fortes baisses du CAC 40, avec un repli de 3,63 % à 57,94 euros. Le géant aéronautique perd de l'altitude car S&P Global Ratings a dégradé la note de crédit long terme du groupe de " A+/A-1+ " à " A/A-1 ". La perspective associée est de plus négative. Dans un contexte de crise du Covid-19, l'agence de notation prévoit qu'Airbus enregistre cette année une baisse de 30 % de ses revenus, brûle jusqu'à 12 milliards d'euros de cash et présente une rentabilité fortement affaiblie. A fin 2020, Airbus pourrait ainsi se trouver en position d'endettement net.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, au premier trimestre 2020, le produit intérieur brut (PIB) baisse fortement : -5,3 % après -0,1 % au quatrième trimestre, soit toutefois une révision de +0,5 point par rapport à la première estimation publiée fin avril.

Sur un an, en mai, les prix à la consommation en France ont augmenté de 0,2 % après +0,3 % le mois précédent, selon l'estimation provisoire de l'Insee réalisée en fin de mois. Sur un mois, les prix à la consommation sont stables, comme le mois précédent.

En avril 2020 en France, les dépenses de consommation des ménages en biens ont chuté de 20,2 % par rapport à mars. Il s'agit du second mois consécutif enregistrant une baisse historique depuis le début de la série en 1980, indique l'Insee.

En France, les prix à la production reculent de 2,9% au mois d'avril 2020 après un recul de 1,7% en mars, conséquence du fort ralentissement de l'économie suite à la pandémie de Covid-19.

En Italie, l'économie a reculé de 5,4% au premier trimestre 2020 en rythme annuel, après s'être effrité de 0,1% au quatrième trimestre 2019, a confirmé l'institut national des statistiques Istat.

En zone euro, la masse monétaire M3 a progressé de 8,3% au mois d'avril après avoir avancé de 7,5% un mois plus tôt. Le consensus Reuters anticipait +7,8%.

En première estimation, l'inflation de la zone euro est ressortie à +0,1% en mai 2020, en ligne avec l'anticipation des analystes, après +0,3% en avril.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 du revenu et de la consommation des ménages en avril, ainsi que de l'indice de prix PCE en avril. Les stocks des grossistes seront dévoilés à la même heure. L'indice PMI de Chicago de mai sera dévoilé à 15h45 et l'indice de confiance des consommateurs de mai (définitif) de l'Université du Michigan sera publié à 16h.

Vers 12h, l'euro gagne 0,42% à 1,1129 dollar.