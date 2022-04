Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les taux montent, le CAC 40 trébuche de nouveau

(AOF) - Les marchés actions européens prolongent leur repli sur fond de tension sur le marché obligataire. Alors que le rendement du 10 ans américain dépasse 2,6%, son équivalent français a atteint un plus haut depuis 2015 à plus de 1,2%. Hier, l'un des gouverneurs de la Fed, Lael Brainard, a défavorablement surpris en adoptant un ton très faucon. Son intervention a renforcé les craintes d'une éventuelle récession aux Etats-Unis et donc également en Europe. Le Covid en Chine inquiète également. Vers 12h00, le CAC 40 perd 1,14% à 6 569 points et l'EuroStoxx50, 1,66% à 3 853 points.

Saint-Gobain figure parmi les plus fortes baisses du CAC 40, dans un environnement boursier très dégradé: le spécialiste des matériaux de construction recule en effet de 3,3% à 50,56 euros par action. Hier soir, le groupe a annoncé la cession de Tadmar, son activité de distribution spécialisée en plomberie, chauffage et sanitaire en Pologne, à la société polonaise 3W. Cette opération, qui devrait être finalisée d'ici fin 2022, s'inscrit dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du profil de Saint-Gobain, en ligne avec les objectifs d'optimisation du portefeuille du plan "Grow & Impact".

Eurobio Scientific cède plus de 5% à 21,3 euros après la publication de résultats annuels dégradés, ce qui n'est pas une surprise. Le spécialiste des tests a en effet connu l'an dernier une normalisation de son activité après un exercice 2020 exceptionnel lié au Covid. Le bénéfice net a reculé de 18% à 60,5 millions d'euros tandis que le résultat opérationnel a atteint 72,9 millions, en baisse de 13%, faisant ressortir une marge de 39,5%. Le chiffre d'affaires a reculé de 2% à 184,7 millions.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les prix à la production industrielle sont en hausse de 1,1% en février dans la zone euro et dans l’Union européenne, selon les estimations d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Le consensus Reuters s'élève à +1,3%. En janvier 2022, les prix avaient augmenté de 5,1% dans la zone euro et de 5% dans l’UE.

Aux Etats-Unis, l'évolution hebdomadaire des stocks de produits pétroliers est publiée à 16h30 et les " Minutes " de la Fed, à 20h.

Vers 12h00, l'euro gagne 0,06% à 1,0915 dollar.