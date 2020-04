Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les résultats et les données macroéconomiques gardent les marchés sous pression

(AOF) - Les bourses européennes évoluent légèrement dans le vert ce jeudi, mais sont sous pression après des indices PMI en Zone Euro, en France et en Allemagne en chute libre. De plus, la confiance des consommateurs allemands a affiché un niveau historiquement bas, et plusieurs entreprises ont publié des résultats décevants au premier trimestre. Cet après-midi, la publication des inscriptions hebdomadaires du chômage américain, attendus à 4,2 millions, dictera la tendance de la fin de journée. Vers 12h, le CAC 40 gagne 0,41% à 4 429,68 points, et l'EuroStoxx50 progresse de 0,12% à 2 838,29 points.

Daimler (+1,45% à 28,255 euros) a publié mercredi soir ses résultats préliminaires au titre du premier trimestre 2020. Ainsi, le constructeur automobile allemand a réalisé un Ebit de 617 millions d'euros sur la période, soit une chute de 78 % sur un an. La pandémie de Covid-19 est bien entendu en cause. Concernant la marge, Daimler se contente d'indiquer qu'elle devrait être positive. De son côté, le free cash flow est ressorti négatif à -2,3 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires de Pernod Ricard (-0,07% à 136,40 euros) pour les 9 premiers mois de l'exercice 2019/20 s'élève à 7,21 milliards d'euros, en repli de 2,1% à périmètre et change constants. Au troisième trimestre, le groupe de vins et spiritueux a enregistré un recul de 14,5% de son activité à données comparables à 1,736 milliard d'euros (-13,3% en facial). Le groupe précise avoir mis en place un vaste plan de réduction des coûts tout en poursuivant une gestion active du cash.

Le dernier promu au sein du CAC 40, Worldline (+4,03% à 62,40 euros) affiche la seconde plus forte hausse de l'indice après avoir réduit dans des proportions plus faibles que prévu ses objectifs 2020. Comme la quasi-totalité des sociétés, l'activité du spécialiste des paiements et des services transactionnels est pénalisée par le Covid-19 et par les mesures prises pour le combattre. Le groupe anticipe un chiffre d'affaires 2020 stable ou en retrait de quelques points de croissance, à périmètre et taux de changes constants alors qu'il anticipait auparavant une croissance de 7%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice des directeurs d'achat IHS Markit pour le secteur manufacturier de la zone euro est ressorti en forte baisse au mois d'avril, à 33,6, contre 44,5 en mars et un consensus à 39,2. Le PMI dans les services a connu la même tendance, passant de 26,4 le mois dernier à 11,7 en avril; le consensus en attendait 23,8. Enfin le composite, qui prend en compte les deux secteurs précédents, s'est établi à 13,5, contre 29,7 en mars et un consensus à 25,7.

L'indice PMI Markit manufacturier allemand est ressorti en baisse au mois d'avril à 34,4, contre 45,4 au mois de mars et un consensus à 39. Celui des services a lui été divisé par deux, passant de 31,7 au mois de mars à 15,9 en avril, bien en-dessous du consensus de 28,5. Le composite s'établit à 17,1, contre un consensus de 31 et et un mois de mars à 35.

L'indice Gfk allemand mesurant la confiance des consommateurs est tombé à -23,4 pour le mois de mai, soit son plus bas niveau historique. Le consensus attendait -1,8 alors que le mois précédent avait été positif à 2,4 (révisé).

L'activité du secteur privé français a de nouveau fortement chuté en avril, les fermetures d'entreprises imposées afin de limiter la propagation du coronavirus ayant paralysé les approvisionnements et la demande, a annoncé IHS Markit. L'indice des directeurs d'achat Composite, qui prend en compte les services et le secteur manufacturier a chuté à 11,2 contre 28,9 en mars. Il s'agit de son plus faible niveau historique et le consensus s'élevait à 26.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont attendues à 14h30. Elles seront suivies à 15h45 par les PMI, puis par les ventes immobilières à 16h00 et l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City à 17h00.

Vers midi, l'euro recule de 0,46% à 1,0775 dollars.