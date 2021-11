Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les résultats en soutien malgré l'accélération de l'inflation américaine

(AOF) - Les bourses européennes évoluent sur une note prudente ce jeudi, au lendemain de la publication d'une inflation américaine qui s'accélère. Le pays de l'Oncle Sam a en effet connu en octobre sa plus forte poussée des prix à la consommation depuis novembre 1990, renfonçant les craintes d'un resserrement monétaire plus rapide qu'espéré. En l'absence d'indicateurs majeurs, les marchés peuvent toutefois compter sur le soutien de certains résultats trimestriels, comme ceux d'Engie ou Siemens. A la mi-séance, le CAC 40 gagne 0,2% à 7 059,46 pts, alors que l'Euro Stoxx 50 cède 0,04% à 4 347,22 pts.

Avec une hausse de 1,89% à 149,74 euros, Siemens figure sur le podium du Dax jeudi. L'industriel allemand bénéficie de la publication ce matin de ventes en croissance de 18% au quatrième trimestre de son exercice fiscal 2021 (clos au 30 septembre). Celle-ci se sont ainsi établies à 17,44 milliards d'euros, alors que les analystes anticipaient 16,82 milliards. Les commandes ont quant à elles bondi de 26% à 19,1 milliards, alors que le consensus visait 17,56 milliards. En revanche, le bénéfice net a chuté de 29% à 1,3 milliard d'euros, mais reste supérieur aux attentes (1,23 milliard).

Engie figure en bonne place du CAC 40 ce jeudi à la faveur d'une hausse de 2,10% à 13,13 euros, au lendemain de résultats trimestriels en nette progression et du relèvement de ses perspectives annuelles. Au 30 septembre 2021, l'énergéticien a ainsi fait état d'une croissance organique de son bénéfice opérationnel (EBIT) de 57% à 4,1 milliards d'euros, "soutenu par une performance robuste et un contexte de marché favorable". L'EBITDA est quant à lui de 7,6 milliards d'euros (+26,7% en organique), quand le chiffre d'affaires a progressé de 18,3% (dont +20,6% en organique) pour atteindre 46,9 milliards d'euros.

ArcelotMittal (+3,44% à 28,30 euros) a publié un bénéfice net au troisième trimestre 2021 de 4,6 milliards de dollars, en hausse de 15% en séquentiel, soit son plus haut niveau depuis 2008. Le métallurgiste avait enregistré une perte de 261 millions il y a un an à la même période. Son EBITDA est lui aussi à un niveau record depuis plus de 10 ans puisque sa croissance de près de 20% par rapport au second trimestre lui permet de s'établit à 6,1 milliards de dollars. Le bénéfice opérationnel a été multiplié par plus de 7,4 en un an, quand les ventes ont bondi de 153% sur un an à 20,23 milliards.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La production industrielle britannique a progressé de 2,9% au mois de septembre en données annualisées. Les analystes tablaient sur +3,1%, après +4% (révisé) en août.

Vers midi, l'euro perd 0,14% à 1,1465 dollar.