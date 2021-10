Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les matières premières et les trimestriels pèsent sur les indices

(AOF) - Les bourses européennes ont du mal à sortir la tête de l'eau mercredi, malgré la hausse hier soir de Wall Street, avec notamment un S&P 500 proche de ses records historiques. Les indices sont en effet pénalisés par le repli des matières premières, ainsi que par des publications trimestrielles d'entreprises pas toujours très bien accueillies. C'est le cas notamment de Kering à Paris, ou encore d'ASML et Akzonobel à Amsterdam. Vinci et Nestlé s'en sortent mieux. Ainsi, à la mi-séance, le CAC 40 abandonne 0,23% à 6 654,72 points, et l'Euro Stoxx 50, 0,07% à 4 164,09 points.

Nestlé gagne 3,3% à 116,68 francs suisses après la publication d'un chiffre d'affaires neuf mois supérieur aux attentes. Les consommateurs ont plébiscité ses marques de café (Nescafé, Nespresso et Starbucks) mais aussi ses produits pour animaux de compagnie (Purina). Dans ce cadre, le groupe a relevé ses objectifs annuels 2021. Il prévoit une croissance organique comprise entre 6% et 7% contre entre 5% et 6% et une marge d’Ebita autour de 17,5%, "reflétant la répercussion différée sur les prix de vente de l'inflation des coûts".

Kering perd 3,9% à 625 euros, pénalisé par le ralentissement plus marqué que prévu des ventes de sa marque phare, Gucci, au troisième trimestre. L'enjeu est d'importance. L'enseigne florentine représente plus de la moitié du chiffre d'affaires du groupe de François-Henri Pinault. Sous la direction Alessandro Michele, l'enseigne florentine a été ces dernières années le principal moteur de la croissance record du groupe, les consommateurs du monde entier, notamment Chinois, s'arrachant les collections baroques du styliste italien. Mais la mode change et surtout, la pandémie est passée par là.

Un temps en tête du CAC 40, Vinci progresse désormais de 0,73% à 91,35 euros par action, au lendemain d'un point d'activité trimestriel sans surprise. Le groupe de construction a en effet publié un chiffre d'affaires de 13,2 milliards d'euros au troisième trimestre 2021, en hausse de 8% sur un an (dont +6% en organique) et de 1% sur deux ans, en ligne avec les attentes des analystes. Sur 9 mois, l'activité ressort à 35,845 milliards d'euros, en hausse de 16,5% sur un an, et de 2,8% par rapport à la même période en 2019.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'inflation définitive en Zone euro a atteint 3,4% au mois de septembre, en rythme annuel, soit 0,3 point de plus qu'en août, mais parfaitement conforme aux premières estimations. L'inflation sous-jacente (ou "core"), c'est-à-dire ajustée des éléments les plus volatils (alimentations, énergies...), s'établit quant à elle à 1,9%, elle aussi conforme aux premières estimations et en hausse de 0,3 point par rapport au mois précédent.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 16h30 de l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole. Le Livre Beige de la Fed sur l'état de santé de l'économie sera publié à 20h.

Vers midi, l'euro cède 0,09% à 1,1624 dollar.