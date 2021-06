Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés victimes d'un coup de froid

(AOF) - Les marchés actions européens creusent leurs pertes à l'approche de la mi-séance malgré le retour de l'inflation sous le seuil de 2% en zone euro en juin. Les investisseurs jouent la prudence dans l'attente d'une salve de statistiques américaines, et notamment l'enquête ADP sur l'emploi privé de juin. Par ailleurs, la propagation du variant Delta continue de susciter l'inquiétude. A Paris, EssilorLuxottica tire son épingle du jeu après la confirmation de son rachat de GrandVision. Vers midi, le CAC 40 cède 1,06% à 6 498,10 points tandis que l'Euro Stoxx 50 perd 1,08% à 4 062,95 points.

GrandVision s'envole aujourd'hui à la bourse d'Amsterdam et s'adjuge une hausse de quasiment 14% à 28,15 euros par action. Le titre du propriétaire des magasins GrandOptical profite de la décision du conseil d'administration d'EssilorLuxottica, qui a approuvé la finalisation de l'acquisition de la participation de 76,72% détenue par HAL, la holding de contrôle du néerlandais. Le spécialiste franco-italien de l'optique figure quant à lui en bonne position parmi les plus fortes hausse d'un CAC 40 en berne, avec un gain de 0,71% à 156,68 euros.

Sur une place parisienne dans le rouge, Orpea parvient à progresser de 0,68 % à 103,80 euros. Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance (maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie et maintien à domicile) a relevé son objectif de croissance pour 2021 à plus de 7,5%, soit au moins 4, 215 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Jusque-là, le groupe visait au moins +6%, soit un chiffre d'affaires de 4, 155 milliards d'euros. Or, cet objectif avait été jugé prudent lors de sa présentation à la mi-mars.

Solutions 30 bondit de 12,9% à 5,78 euros. L'Assemblée générale du groupe a approuvé les comptes 2020 et la nomination de PKF Audit & Conseil en tant que réviseur en remplacement du cabinet EY. Les comptes consolidés 2020 ont été approuvés après avoir recueilli 68,17% des votes. Le cabinet EY s'était pourtant dit dans "l'impossibilité d'exprimer une opinion d'audit" sur ces comptes.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les dépenses de consommation des ménages en biens rebondissent fortement en mai (+10,4 % en volume par rapport à avril 2021), après la forte baisse en avril (-8,7 %) liée au troisième confinement.

Sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois, les prix à la consommation ont augmenté en France de 1,5 % en juin 2021, après +1,4 % le mois précédent. Sur un mois, les prix à la consommation augmentent de 0,2 %, après +0,3 % en mai. Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé augmente de 1,9 % après +1,8 % en mai. Sur un mois, il croît de 0,2 % après +0,3 % le mois précédent.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 1,9% en juin 2021, conformément aux attentes, contre 2% en mai, selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Sur un mois, les prix ont progressé de 0,3%.

En Allemagne, le taux de chômage est ressorti à 5,9% au mois de juin, stable sur un mois.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h15 de l'enquête ADP sur l'évolution de l'emploi privé en juin. L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en juin est attendu, lui, à 15h45. Les promesses de ventes immobilières en mai seront publiées à 16h et l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole, à 16h30.

Vers midi, l'euro cède 0,05% à 1,1895 dollar.