Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés toujours dans le rouge

(AOF) - Après avoir accusé un net repli hier, les marchés européens sont de nouveau orientés à la baisse à mi-séance. La kyrielle d’indicateurs de la matinée n’a pas vraiment donné le sourire aux investisseurs, déjà inquiets par les hausses de taux décidées par les banques centrales et par les risques de récession qui en découlent. En France, l'activité du secteur privé s'est contractée plus que prévu en décembre, pénalisée par le secteur des services, et atteint son niveau le plus bas depuis février 2021. Vers midi, le CAC 40 cède 1,46% à 6 427 points. L'EuroStoxx 50 perd 0,85% à 3 803 points.

En Europe, Repsol (-0,53% à 14,14 euros) a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Asterion Energies auprès du fonds d'infrastructure européen Asterion Industrial pour 560 millions d'euros plus jusqu'à 20 millions d'euros de paiements conditionnels. La transaction est une étape importante dans l'ambition de Repsol de devenir un acteur mondial des énergies renouvelables et renforce la position de l'entreprise sur des marchés clés en Europe. Asterion Energies gère un portefeuille de projets renouvelables majoritairement en développement totalisant 7 700 mégawatts (MW) en Espagne (84%), en Italie (12%) et en France (4%).

A Paris, l'action Nexity recule de 2,74% à 24,14 euros, pénalisée comme les autres valeurs immobilières par la hausse des taux longs. Le secteur est ainsi largement représenté parmi les plus fortes baisses de l’indice SBF 120. Le promoteur immobilier a nommé Véronique Bédague, PDG du groupe, dont elle était la Directrice générale depuis 2021. La nomination, qui sera effective à compter du 1er janvier 2023, a été proposée par le président-fondateur du groupe, Alain Dinin. Le Conseil d'administration a attribué à ce dernier le titre de Président d'honneur.

Suivie par Crédit Agricole, BNP Paribas (+0,52% à 51,94 euros) affiche la plus forte progression de l'indice à la mi-séance, dans le sillage des décisions de politique monétaire des banques centrales, qui ont annoncé un relèvement des taux directeur de 50 points de base. Les discours musclés des banquiers centraux à propos de leur lutte contre l'inflation ont entraîné une hausse des taux longs favorables aux banques.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'activité dans le secteur privé s'est contractée en décembre en France, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 48 en décembre contre 48,7 le mois précédent. Il était anticipé à 48,9. Le PMI manufacturier est passé de 48,3 à 48,9. Il était attendu à 48,2 . Le PMI des services est passé de 49,3 à 48,1. Il était attendu à 49,1.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite pour la zone euro, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, ressort à 48,8 en décembre contre un consensus de 48 après 47,8 en novembre, a indiqué S&P Global. L'indice PMI S&P Global du secteur des services s'établit, lui, sur la période à 49,1, contre un consensus de 48,5 après 48,5 le mois précédent. Enfin, l'indice manufacturier est de l'ordre de 47,8 après 47,1 en novembre.Il était attendu à 47,1.

L'activité dans le secteur privé s'est contractée moins que prévu en novembre en Allemagne, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 48,9 en décembre contre 46,3 en novembre. Il était anticipé à 46,5. Le PMI manufacturier est passé de 46,2 à 47,4 et il était attendu à 46,3. Le PMI des services est passé de 46,1 à 49 et il était attendu à 46,3.

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) affiche une hausse de 10,1% en rythme annuel le mois dernier, contre +10,0% en première estimation et +10,6% en octobre. Eurostat précise que l'inflation la moins élevée a été observée en Espagne (+6,7%) et en France (+7,1%) et la plus marquée en Hongrie (+23,1%).

Aux Etats-Unis , les indices des directeurs d'achat dans les secteurs manufacturier et des services seront connus à 15h45.

Vers midi, l'euro perd 0,07% à 1,0623 dollar.