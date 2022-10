Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés sous le soleil

(AOF) - Les marchés actions européens sont orientés à la hausse en ce début de mois d'octobre et poursuivent sur leur lancée entamée hier dans le sillage de Wall Street. La baisse des rendements obligataires favorise un regain d'appétit pour le risque. Au chapitre des statistiques, les prix à la production industrielle ont augmenté de 5% en août 2022 sur un mois dans la zone euro. Côté valeurs, celles liées au luxe comme Hermès et Kering occupent le haut du pavé à l'inverse de Thales et de M6. Vers midi, le CAC 40 gagne 2,98% à 5 966 points et l'EuroStoxx, 2,81% à 3 436 points.

En Europe, le chimiste de la construction Sika monte en Bourse de 5,15% à 212,40 francs suisses, après avoir annoncé une révision à la hausse de ses perspectives de croissance pour 2022 à l'occasion d'une journée investisseurs organisée le 4 octobre. Le directeur général Thomas Hassler a notamment insisté sur l'adéquation stratégique de l'acquisition de MBCC (ex-division Chimie de la construction de BASF), rachetée en novembre 2021.

Le titre M6 plonge de 10,04% à 11,20 euros à la Bourse de Paris, l'Allemand Bertelsmann ayant finalement décidé de renoncer à la cession du 48,3 % qu'il détient dans le groupe audiovisuel français. Son PDG Thomas Rabe a justifié ce revirement par « les risques légaux et les incertitudes » liés à l’autorisation de la vente de la part des différentes autorités de régulation et de la concurrence. La maison mère met ainsi fin à un feuilleton de plusieurs jours, invoquant des risques juridiques et des incertitudes « trop élevés » et ce, malgré des offres jugées « attractives ».

Kaufman & Broad bondit de 10,36% à 22,90 euros, la révision en baisse des prévisions de croissance du promoteur immobilier s'accompagnant de la confirmation des objectifs de profits pour 2022. Confronté à un marché de plus en plus difficile, le groupe anticipe désormais une croissance des ventes de 2% contre 5% prévus en début d'année. Le taux de résultat opérationnel courant (MOP) ou d'Ebit est, lui, toujours attendu au-dessus de 7% et le résultat net part du groupe devrait progresser d'environ 10%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Dans la zone euro, les prix à la production industrielle ont augmenté de 5% en août 2022 sur un mois, selon les estimations d’Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne, contre des prévisions de 4,9 % et après 4% en juillet. En rythme annuel, les prix à la production industrielle ont augmenté de 43,3% dans la zone euro en août contre 37,9% le mois précédent.

Aux Etats-Unis, les commandes à l'industrie en août sont attendues à 16h00.

Vers midi, l'euro gagne 0,46% à 0,9869 dollar.