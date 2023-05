Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés se replient avant les annonces des Banques centrales

(AOF) - Les marchés actions européens sont orientés dans le rouge à mi-séance, à l'exception de la Bourse londonienne en timide hausse. Au sortir du week-end prolongé, les investisseurs sont tournés vers les banques centrales. Les annonces de la Fed sont attendues demain et celles de la BCE jeudi. Une nouvelle hausse de taux est anticipée pour les deux institutions. Côté indicateurs, l'inflation en zone euro est repartie en légère hausse en avril sur un an, à 7% après 6,9% en mars. Vers midi, le CAC 40 fléchit de 0,37% à 7 464,02 points tandis que l'EuroStoxx50 cède 0,33% à 4 345,06 points.

En Europe, HSBC progresse de 4,69% à 600,70 pence, la plus grande banque européenne ayant annoncé ce mardi un bond de son bénéfice net part du groupe de 274,8% sur un an au premier trimestre 2023. De janvier à mars, son bénéfice net s'élève à 10,32 milliards de dollars, contre 2,755 milliards sur la même période en 2022. " Nos excellents résultats du premier trimestre prouvent une fois de plus que notre stratégie fonctionne" , a déclaré le PDG du groupe Noel Quinn dans un communiqué, soulignant que les " bénéfices étaient répartis entre nos principales zones géographiques ".

Sanofi affiche la plus forte baisse du CAC 40, trébuchant de 3,16% à 96,83 euros après que Deutsche Bank est passé de conserver à vendre sur la valeur, sans changer l’objectif de cours à 90 euros. Le broker évoque un début d'année fiscale « mitigé » qui a confirmé à la fois les chances limitées de la direction de dépasser les chiffres cette année ( « Dupixent mis à part, peut-être ») ainsi que la prise de conscience rampante que l'objectif de marge de 32% pour l'année fiscale 2025 « n'est pas si bas que cela ».

Vilmorin & Cie , producteur français de semences, a repris la cotation ce matin. Le titre occupe la première place du marché SRD, flambant de 45,41% à 62,60 euros. Le Conseil d'Administration du groupe, qui s'est réuni les 17 et 27 avril derniers, a pris connaissance du projet d'offre publique d'achat simplifiée de son actionnaire de référence Limagrain.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le PMI manufacturier en France de S&P Global s’est légèrement dégradé en avril comparé au mois précédent. L’indice des directeurs d’achat est passé de 47,3 à 45,6 contre un consensus de 45,5. Un PMI sous 50 signale une contraction du secteur.

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat manufacturier (PMI) en avril est ressorti à 45,8 contre un consensus de 45,5 après 47,3 le mois précédent, a indiqué S&P Global. Un PMI sous 50 signale une contraction du secteur.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat manufacturier (PMI) en avril est passé de 44,7 à 44,5 entre mars et avril, a indiqué S&P Global. Le consensus était de 44. Un PMI sous 50 signale une contraction du secteur.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est reparti légèrement à la hausse, à 7 % en avril, en ligne avec les attentes, après 6,9 % en mars, interrompant une série de cinq baisses mensuelles consécutives, a annoncé ce mardi Eurostat. Par ailleurs, l'inflation annuelle sous-jacente a diminué pour la première fois en 10 mois, à 5,6%, contre le niveau record de 5,7% enregistré en mars. Une évolution conforme aux attentes du marché.

En Allemagne, les ventes au détail ont baissé de 2,4% en mars alors qu'elles étaient anticipées en hausse de 0,4% après -0,3% en février.

Aux Etats-Unis, le Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes en mars sera publié à 16h00.

A la mi-séance, l'euro perd 0,44% à 1,0959 dollar.