Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés se détendent après le revirement de politique économique de Londres

(AOF) - Les Bourses européennes sont orientées à la hausse. L’heure est à la détente sur les marchés financiers en Europe. Le 10 Downing Street a annoncé le détricotage quasi-complet de ses projets budgétaires. Présentés fin septembre, ceux-ci avaient fait chuter la livre sterling et bondir les rendements obligataires. Vers midi, la devise britannique gagne 0,88% à 1,1278 dollar et le rendement du 10 ans chute de 40 points de base à 3,98%. Le CAC 40 gagne 0,87% à 5 983,78 points tandis que l'Eurostoxx50 s'adjuge 0,62% à 3 402,86 points.

A 10 jours de la présentation de son tant attendu plan stratégique, Credit Suisse s'est retirée une épine du pied. La Banque suisse a réglé le plus important dossier lié aux subprimes non encore réglé. En Bourse, l'action Credit Suisse gagne 1,15% à 4,47 francs suisses. Credit Suisse Group a conclu un accord définitif avec le procureur général du New Jersey (NJAG) concernant ses activités liées aux titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS), dont les transactions remontent à avant 2008.

A Paris, CACEIS, filiale de Crédit Agricole S.A. et de Santander, a signé un protocole d'accord en vue du rachat des activités européennes d'asset servicing de Royal Bank of Canada (RBC) Investor Services. En Bourse, l'action de la banque française gagne 0,59% à 8,587 euros tandis que Société Générale progresse de 0,29% et BNP Paribas progresse de 1,41% à 44,68 euros. Ces services comprendront la conservation d'actifs et ses opérations de change, l'administration de fonds, les prestations d'agent de transfert, le middle-office et le prêt-emprunt de titres.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucun indicateur d'importance n'est attendu en Europe.

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier de la Fed de New York est attendu à 14h30.

Ce midi, l'euro gagne 0,31% à 0,9752 dollar.