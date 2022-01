Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés s'apaisent, la Fed a fait le boulot

Les investisseurs prendront connaissance aux Etats-Unis à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage, de la croissance au quatrième trimestre et des commandes de biens durables en décembre. Les promesses de ventes immobilières en décembre sont attendues à 16h.

Elior chute de 10,6% au SBF 120, à 5,24 euros par action, les investisseurs n'appréciant pas la suspension des objectifs financiers 2021-2022. Le spécialiste de la restauration collective a justifié sa décision par le "manque de visibilité quant à l'impact des protocoles sanitaires restrictifs mis en place pour endiguer la vague Omicron" ainsi que par l'accélération de l'inflation dans tous les pays où il opère. Auparavant, il visait une croissance organique d'au moins 18% et une marge d'Ebita ajusté comprise entre 2% et 2,5%.

(AOF) - Les marchés européens réduisent sensiblement leurs pertes à la mi-journée grâce à des résultats d'entreprises solides (Sap, Deutche Bank, STM, Diageo). Les indices remontent dans la perspective d'une ouverture calme à Wall Street. Les investisseurs digèrent les annonces de la Fed. Si Jerome Powell a durci le ton concernant l'inflation et confirmé une hausse des taux en mars, il affiche également sa confiance dans la solidité de l'économie. Aussi, la réaction de la banque centrale parait appropriée à la situation. Le CAC 40 cède 0,1% à 6 975 points et l'Euro Stoxx 50, 0,22% à 4 156 points.

