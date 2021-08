Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés restent péniblement dans le vert

L'indice ZEW allemand, qui mesure la confiance des investisseurs outre-Rhin, est tombé à 40,4 pour le mois d'août, soit son plus bas niveau depuis novembre dernier. Le marché attendait 56,7, après 63,3 en juillet.

Valneva accuse la plus forte baisse du SBF 120, avec une chute de 9,49% à 11,44 euros l'action, dans le sillage des résultats du premier semestre 2021. La biotech franco-autrichienne a creusé ses pertes, notamment en raison d'importants investissements en R&D. Toutefois, elle a confirmé ses perspectives annuelles (hors programme Covid). De plus, les prises de bénéfices du jour n'empêchent pas la valeur de toujours afficher un bond de 49% depuis le début de l'année.

Dufry cède un petit 0,2% aujourd'hui à Zurich, à 47,47 francs suisses par action. L'exploitant de magasins détaxés dans les aéroports a publié ce matin ses résultats au premier semestre 2021 qui sont, sans surprise, toujours très affectés par la pandémie et les restrictions de voyage. Malgré cela, le groupe bâlois a réussi à diminuer ses pertes, celles-ci passant de 903,2 millions de francs au premier semestre 2020 à 499,2 millions au semestre dernier. Des pertes sensiblement moindres qu'attendu, même s'il n'existe pas de consensus réellement diffusé, observe Invest Securties.

(AOF) - Les indices européens parviennent tant bien que mal à se maintenir à flot malgré les inquiétudes sur la propagation du variant Delta. Propagation qui a poussé les Etats-Unis à déconseiller les voyages dans certains pays d'Europe, en particulier en France. Du côté des entreprises, seul Valneva remplit l'actualité de ce mardi à Paris, avec des résultats dans le rouge, trainant la biotech à la dernière place du SBF 120. Par ailleurs, l'indice ZEW allemand a très largement déçu. A la mi-séance, le CAC 40 grappille 0,04% à 6 815,71 points et l'Euro Stoxx 50 prend 0,22% à 4 186,34 points.

