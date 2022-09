Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés reprennent timidement des couleurs

(AOF) - Les marchés actions européens s'inscrivent en légère hausse après avoir clôturé en baisse hier. Le contexte se veut à la fois pesant et prudent avant les annonces de la Fed qui devrait procéder à une nouvelle forte hausse de ses taux d'intérêt. Sur le plan géopolitique, la dernière intervention de Vladimir Poutine au ton belliqueux sur le conflit en Ukraine n'est pas de nature à favoriser la prise de risque. Au chapitre des valeurs, Thalès (+4,73%) se distingue sur la place parisienne. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,22% à 5 992, 64points et l'EuroStoxx50 0,03% à 3 468,26 points.

Le titre du groupe Schneider Electric recule de 0,72% à 115,22 euros en Bourse, après avoir présenté une offre ferme d'achat pour les 41% du capital d'Aveva qu'il ne détient pas encore. Le prix de l'offre présentée est de 3 100 pence par action en numéraire. Ce prix représente une prime d'environ 41% par rapport au cours de clôture de 2 192 pence par action Aveva le 23 août 2022 (soit le dernier jour ouvrable avant le début de la période d'offre).

Uniper ne sera pas le Lehman Brothers de l'énergie. Pour éviter un choc aux conséquences sans doutes majeures pour le secteur européen de l'énergie, l'Allemagne nationalise Uniper. En Bourse, le titre de l'ex-géant du gaz chute de 18% à 3,43 euros. Uniper, fragilisé par la flambée des cours du gaz depuis le début de la guerre, n'a pas supporté l'arrêt des livraisons de gaz depuis la Russie via Nord Stream. Le groupe importe le gaz russe et le revend à prix fixe. Depuis l'invasion, il est contraint de se fournir au prix du marché pour vendre ensuite à un prix devenu dérisoire.

Au premier semestre 2022, Latécoère , entreprise spécialisée dans la sous-traitance d'équipements aéronautiques, affiche un chiffre d'affaires en hausse de 18,8% à taux de change et périmètre constant à 242,3 millions d'euros, contre 181,1 millions au premier semestre 2021. Mais, en termes de résultat net, l'industriel accuse une perte de 27,3 millions d'euros, contre une perte de 56,6 millions il y a un an à la même époque. Le free cash-flow des opérations est de - 75,5 millions d'euros, contre - 16,7 millions un an auparavant.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucune publication d'importance n'est attendue.

Vers 12h00, l'euro cède 0,41% à 0,9930 dollar.