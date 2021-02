Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés remettent la marche avant

(AOF) - Les Bourses européennes tentent un rebond ce vendredi, après deux séances consécutives dans le rouge. La bonne performance du secteur du luxe, portée par les résultats meilleurs que prévu d'Hermès, permet de compenser temporairement les inquiétudes sur l'inflation et la remontée des rendements obligataires (+2,9 points de base pour le 10 ans allemand). Côté statistiques, les PMI Markit sont mitigés: en hausse pour le secteur manufacturier, mais en repli dans les services. A la mi-séance, le CAC 40 avance de 0,59% à 5 762,39 points, et l'Euro Stoxx 50, de 0,42% à 3 696,40 points.

Allianz se reprend quelque peu ce matin à Francfort, après avoir connu trois séances consécutives de baisse. Le titre de l'assureur allemand gagne en effet 0,91% à 196,64 euros, dans le sillage de résultats au quatrième trimestre 2020 meilleurs que prévu. Son bénéfice net part du groupe a, certes, reculé de 2,2% à 1,817 milliard d'euros, mais il a dépassé le consensus de 3,7%. Le résultat opérationnel a quant à lui battu les attentes de 8,3% grâce à une progression de 8,2% à 2,975 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires est resté quasi-stable à 35,6 milliards d'euros (+0,3%).

Hermès bondit de 5,3% à 984 euros dans le sillage de résultats annuels solides malgré le Covid-19. Surtout, les investisseurs saluent l'impressionnante accélération des ventes au quatrième trimestre (+16% !) qui confirme le statut unique de la Maison au sein de l'univers du luxe. Indétrônable "best-in-class" du secteur, Hermès surperforme année après année ses concurrents grâce son image d'exception et d'intemporalité. Pour preuve, même d'occasion, les "it-bags" du cellier, Kelly et Birkin en tête, s'arrachent sur Internet et dans les ventes aux enchères à des prix toujours plus élevés.

Avec une chute de 4,41 % à 38,05 euros, Renault accuse de loin la plus forte baisse du CAC 40. Il faut dire que le constructeur automobile a essuyé une perte nette historique de plus de 8 milliards d'euros en 2020, alignant au passage un deuxième exercice déficitaire. Déjà pénalisé par des difficultés internes, auxquelles se surajoutent celles de son partenaire Nissan, le groupe au losange a été frappé de plein fouet par la crise du Covid-19.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice PMI dans le services de la zone euro, compilé par IHS Markit, est ressorti en première estimation à 44,7 pour le mois de février. Il était attendu à 45,9, après 45,4 en janvier. Dans le secteur manufacturier, l'indice s'établit à 57,7, contre un consensus de 54,3 et 54,8 le mois précédent. Enfin, l'indice composite a grimpé quant à lui à 48,1, après 47,8 en janvier, pour un consensus de 48.

En France, l'indice PMI Markit flash manufacturier du mois de février est ressorti à 55. Le consensus le donnait à 51,4 après 51,6 en janvier. L'indice des services s'est établi à 43,6. Les économistes visaient 47 après 47,3 en janvier. L'indice composite a atteint 45,2 contre un consensus de 47,5 après 47,7 en janvier. Il ressort au plus bas depuis trois mois.

En janvier 2021 en France, les prix à la consommation ont augmenté de 0,2 % sur un mois, comme en décembre. Sur un an, ils grimpent de 0,6 % après une stabilité en décembre.

Les prix à la production en Allemagne ont augmenté de 1,4% en janvier sur un mois. La hausse était attendue à 0,8%, similaire à celle de décembre. En données annualisées, l'indice des prix à la production a progressé de 0,9%, contre un consensus de +0,3% et un mois de décembre à +0,2%.

En Allemagne, l'indice PMI dans le services, compilé par IHS Markit, est ressorti en première estimation à 45,9 pour le mois de février. Il était attendu à 46,5, après 46,7 en janvier. Dans le secteur manufacturier, l'indice s'établit à à 60,6, contre un consensus de 56,5 et 57,1 le mois précédent. Enfin, l'indice composite a grimpé à 51,3, après 50,8 en janvier, pour un consensus de 50,5.

Un peu avant midi, l'euro gagne 0,41% à 1,2142 dollar.