Analyse mi-séance AOF France / Europe - Les marchés reculent, l'inflation ralentit légèrement

(AOF) - Les marchés actions européens sont orientés à la baisse. Les craintes persistantes liées à l'inflation favorisent la remontée des taux longs. L'inflation en zone euro a en effet reculé moins que prévu, passant de 8,6% en janvier à 8,5% en février, contre 8,2% de consensus selon Eurostat. La baisse est moins forte qu'attendu en raison des prix élevés de l'alimentation. Coté valeurs, Veolia signe des résultats 2022 historiques mais recule au sein du CAC 40 alors que Technip Energies brille au SBF 120. Vers 12h, le CAC 40 perd 0,39% à 7206,01 points et l'Eurostoxx 50 cède 0,47% à 4196,14 points

En Europe, le chimiste suisse Clariant voit son titre baisser de plus de 3% à 14,90 francs suisses ce matin à la bourse de Zurich, après que ses résultats annuels ont déçu les investisseurs. Le groupe spécialiste de la chimie de spécialité affiche un résultat net divisé par trois sur un an à 116 millions de francs suisses contre 373 millions en 2021, et vise un chiffre d'affaires 2023 " autour " de 5 milliards de francs suisses contre 5,19 milliards en 2022. Le Conseil d'administration propose un dividende en hausse à 0,42 franc " sur la base de la solide performance de 2022 ".

A Paris, bien que Veolia recule de 1,91% à 27,29 euros au CAC 40, le groupe a fait état de résultats records au titre de l'exercice 2022, soutenus par l'intégration des activités de Suez. Le spécialiste français du traitement de l'eau et des déchets, qui a finalisé début 2022 le rachat de la majeure partie des activités de Suez, a dégagé un résultat net part du groupe de 1,16 milliard contre 896 millions d'euros un an plus tôt, soit une amélioration de 29,7% et au-dessus de l'objectif de 1,1 milliard d'euros. Son Ebitda a atteint 6,2 milliards d'euros, en croissance organique de 7,2%.

Plus forte hausse du SBF 120 (+6,88% à 19,27 euros), Technip Energies spécialiste de l'ingénierie et des technologies au service de la transition énergétique, a publié ses comptes pour l'exercice 2022 d'où ressort un résultat net de 320,2 millions d'euros contre 251,4 millions d'euros en 2021, soit une progression de 27%. L'Ebitda ajusté s'établit sur la période à 560,2 millions d'euros, en hausse de 4%. Le chiffre d'affaires ajusté s'est établi à 6,4 milliards d'euros, soit un recul de 4% en rythme annuel, contre un consensus de 6,5 milliards d'euros selon des données fournies par le groupe.

Les chiffres macroéconomiques

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 8,5% en février 2023, contre 8,2% de consensus et 8,6% en janvier selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. S'agissant des principales composantes de l'inflation de la zone euro, l'alimentation, alcool & tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé en février (15%, comparé à 14,1% en janvier), suivi de l'énergie (13,7%, comparé à 18,9% en janvier), des biens industriels hors énergie (6,8%, comparé à 6,7% en janvier) et des services (4,8%, comparé à 4,4% en janvier).

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage , la productivité et coût unitaire du travail au quatrième trimestre seront communiqués à 14h30.

Aux Etats-Unis, l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz sera publiée à 16h30.

Vers 12h, l'euro perd 0,52% à 1,0614 dollar.