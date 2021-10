Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés prêts à finir la semaine sur une bonne note

(AOF) - Les investisseurs ont décidé de voir la vie en rose ces derniers jours. Ils saluent ainsi des indicateurs économiques meilleurs que prévu aux Etats-Unis et des résultats d'entreprises américaines de très bonne facture malgré l'inflation et les goulots d’étrangement dans la "supply chain". Aujourd'hui, les marchés réagiront aux ventes au détail aux Etats-Unis pour septembre, la consommation représentation 80% du PIB, et à l'indice de confiance des consommateurs. A la mi-séance, le CAC 40 gagne 0,48% à 6 717,31 points et l'Euro Stoxx s'adjuge 0,59% à 4 173,58 points.

Hugo Boss gagne 1,82% à 53,58 euros après la publication de résultats préliminaires du troisième trimestre plus solides que prévu et la révision à la hausse de ses objectifs annuels. Le groupe allemand de mode a profité d'une accélération de ses ventes aux Etats-Unis et en Europe, qui a permis de compenser l'accès de faiblesse enregistrée en Asie en raison d'une résurgence de la pandémie. Sur la période de trois mois close fin septembre, la griffe a réalisé un Ebit multiplié par près de six à 85 millions d'euros. Le consensus le donnait à 67 millions.

OVHcloud, sous la forme de promesses d'actions, progresse de 5,35% à 19,49 euros en ce premier jour de cotation. Le spécialiste européen du cloud avait fixé un prix d'introduction en Bourse dans le bas de la fourchette indicative de 18,5 euros à 20 euros. Sur cette base, l'un des plus beaux succès de la French Tech affiche une capitalisation boursière d'environ 3,5 milliards d'euros. L'opération a notamment attiré les investisseurs particuliers.

La bonne dynamique s'est poursuivie pour La Française des Jeux (FDJ) lors du troisième trimestre 2021. L'opérateur de jeux d'argent et de paris sportifs en ligne a ainsi enregistré un chiffre d'affaires de 529 millions d'euros (+5,1 % sur un an) et des mises de 4,5 milliards d'euros (+3,6 % sur un an). La FDJ a bénéficié de la bonne orientation des mises en point de vente (+2 %), portée par la réouverture de la totalité du réseau à partir de début juin, et de la croissance dynamique des mises digitales (+20 %), qui représentent près de 11 % des mises totales.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L’indice des prix à la consommation a reculé en France de 0,2 % en septembre sur un mois, après une hausse de 0,6 % en août, a annoncé l'Insee. Les prix des services se replient nettement (−0,8 % après +0,4 %), en lien avec la baisse saisonnière des prix de certains services liés au tourisme. Ceux de l’alimentation reculent aussi (−0,8 % après +0,7 %) dans le sillage des prix des produits frais (−3,3 % après +3,7 %).

Selon les premières estimations d'Eurostat, les exportations de biens de la zone euro vers le reste du monde se sont établies à 184,3 milliards d'euros en août 2021, en hausse de 18,2% par rapport à août 2020. Les importations depuis le reste du monde ont quant à elles été de 179,5 milliards d'euros, une augmentation de 26,6% par rapport à août 2020. En conséquence, la zone euro a enregistré en août 2021 un excédent de son commerce de biens avec le reste du monde de 4,8 milliards d'euros, contre +14,0 milliards en août 2020.

Vers 12h15, l'euro grappille 0,06% à 1,1607 dollar.