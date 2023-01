Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés poursuivent sur leur lancée avant l'inflation US

(AOF) - Les marchés actions européens, qui ont clôturé hier en hausse, sont dans le vert à mi-séance. Statistique centrale de cette semaine, l'indice des prix à la consommation (CPI) de décembre aux Etats-Unis est attendu en début d'après-midi. Les investisseurs anticipent un nouveau reflux de l'inflation qui plaiderait en faveur d'un ralentissement du rythme des hausses de taux d'intérêt de la Fed. Côté valeurs, Ubisoft dévisse de 15% au lendemain d’un important avertissement sur ses résultats. Vers midi, le CAC 40 gagne 0,67% à 6 970 points. L'EuroStoxx 50 progresse de 0,49% à 4 119 points.

A Paris, Ubisoft dévisse de 14,41% à 20,43 euros au lendemain d'un important avertissement sur ses résultats. En réaction, JPMorgan a abaissé sa recommandation de Surpondération à Neutre. L'éditeur de jeux vidéo a justifié ce profit warning par des lancements récents n'ayant pas donné les résultats attendus (Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope et Just Dance 2023) et une détérioration des conditions macroéconomiques.

Orpea plonge de 15,75% à 7,29 euros. Face aux mouvements inhabituels constatés sur son cours de bourse ces derniers jours, le groupe de maisons de retraite rappelle que, conformément aux annonces faites dans les communiqués de presse en fin d'année dernière, il s'est engagé dans la négociation d'une restructuration financière drastique impliquant une capitalisation de 3,8 milliards d'euros de dettes non sécurisées de la société Orpea SA et une augmentation de capital comprise entre 1,3 et 1,5 milliards d'euros pour financer son Plan de Refondation et atteindre une structure financière soutenable.

Vente-unique.com perd 2,82% à 9,99 euros. Lors de ses résultats annuels, l'expert de la vente en ligne de mobilier en Europe a dévoilé un chiffre d'affaires annuel en recul de 12,3% sur 12 mois, à 143,4 millions d'euros, mais en progression de 20,7% sur 2 ans. Le niveau d'activité reste nettement supérieur à celui qui prévalait avant la crise sanitaire. Par ailleurs, l'effet cumulé de la hausse des prix du fret et des variations monétaires a fortement impacté la marge brute sur la seconde moitié de l'année. Il en ressort un taux de marge brute de 53,0%, en repli de 4 points sur un an.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les investisseurs attendent l'inflation en décembre et les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis à 14h30.

L'évolution hebdomadaire des stocks de gaz sera dévoilée à 16h30.

Vers midi, l'euro cède 0,02% à 1,0757 dollar.