Analyse mi-séance AOF France / Europe - Les marchés poursuivent leur rebond

(AOF) - Les marchés européens prolongent légèrement leur mouvement haussier initié hier. Les investisseurs sont rassurés par le secteur bancaire et l'annonce du soutien des autorités américaines au projet de rachat des actifs de Silicon Valley Bank par First Citizens Bank. Coté statistiques, en mars, le climat des affaires en France a légèrement fléchi, selon l'Insee. Coté valeurs, Quadient progresse après la publication de comptes 2022 conformes aux objectifs abaissés en décembre. Vers 12h, le CAC 40 et l'Eurostoxx gagnent respectivement 0,08% à 7 083,86 points et 0,11% à 4 169,08 points.

Le groupe Ocado fléchit de 6,12% à 424,45 pence à la Bourse de Londres. Au titre de son premier trimestre fiscal, le groupe spécialisé dans le e-commerce alimentaire et les produits pour la maison a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 3,4 %, malgré l'envolée des prix, ressortant à 584 millions de livres sterling, contre 565 millions au cours de la même période de l'année dernière. Fruit de la coentreprise avec Marks & Spencers (M&S), Ocado Retail a confirmé ses prévisions annuelles.

Spécialisée dans le matériel logistique, Quadient gagne 1,01% à 15,98 euros après la publication de comptes 2022 conformes aux objectifs abaissés en décembre. La société avait alors été lourdement sanctionnée en Bourse, tombant à un plus bas depuis plus de 2 ans. Le groupe a dévoilé un résultat net part du groupe de 13 millions d'euros, en baisse de 84,9%. Cette dégradation reflète la prise en compte de 70 millions d'euros de charges exceptionnelles non monétaires, liées essentiellement à la perte de valeur constatée sur des écarts d'acquisition et à des dépréciations d'actifs immobiliers.

Actia (-0,5% à 4,94 euros) a dévoilé des comptes 2022 en amélioration. Le spécialiste de l'électronique au service de la gestion des systèmes a publié un résultat net part du groupe 2022, tenant compte des plus-values générées par les cessions de 35,8 millions d'euros, de 19,9 millions d'euros contre une perte de 6,4 millions d'euros en 2021.L'Ebitda des activités poursuivies a progressé de 13,7% à 40,8 millions d'euros. Avec une marge d'EBITDA de 8,2 %, le groupe renoue avec les ratios d'avant la crise sanitaire. La marge s'était élevée à 8,1% en 2021.

Les chiffres macroéconomiques

En mars 2023, le climat des affaires en France a légèrement fléchi, a indiqué l'Insee. À 103, l'indicateur qui le synthétise a perdu un point par rapport à février et est conforme aux attentes. Il reste toutefois au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Le climat se détériore légèrement dans la plupart des secteurs d'activité, sauf dans le commerce de gros.

Aux Etats-Unis , la balance commerciale de février est attendue à 14h30, l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en janvier à 15 heures et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board en mars à 16 heures.

Vers midi, l'euro gagne 0,18% à 1,0816 dollar.