Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés optimistes avant l'emploi américain

(AOF) - Les marchés européens sont bien orientés ce jeudi. Ils attendent en effet avec impatience les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, qui devraient confirmer une reprise de l'activité, le consensus MarketWatch estime à près de 4 millions le nombre de créations d'emplois dans le pays au mois de juin. Ce serait une bonne nouvelle malgré la hausse record du nombre de nouveaux cas de covid-19. Sur le Vieux Continent, le taux de chômage est, lui, resté quasi-stable en mai. Sur les marchés, les banques sont plébiscitées. Le CAC 40 gagne 1,5% à 5 001 points et l'EuroStoxx50, 1,82% à 3 287 points.

Virbac cède 3,12% à 201,50 euros après la confirmation de la cession pour environ 400 millions de dollars de ses antiparasitaires pour chiens, Sentinel Flavor Tabs et Sentinel Spectrum, à MSD Santé Animale, une division de Merck & Co. Le laboratoire français avait dévoilé l'opération le 13 mai dernier. Les investisseurs l'avait bien accueilli puisque le titre avait gagné plus de 11%. Depuis cette annonce, il affiche un gain de plus de 20%.

Fountaine Pajot progresse de 1,31% à 62 euros ce matin sur la place de Paris. Le spécialiste des catamarans de croisière est parvenu à maîtriser la cyberattaque qui avait affecté ses systèmes informations et une partie de ses opérations à la mi-juin. De plus, le groupe a dévoilé de solides résultats au titre du premier semestre 2019-2020.

Le Groupe M6 a conclu l'acquisition d'Epithète Films, société détentrice d'un catalogue de 25 longs métrages, parmi lesquels la trilogie Belle et Sébastien, Malabar Princess, Ridicule, La jeune fille et les loups, Tu seras mon fils. Avec cette acquisition ciblée, le Groupe M6 poursuit la consolidation de ses activités de distribution de droits audiovisuels en complétant son catalogue, désormais riche de plus de 1 300 titres.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les prix à la production en Zone Euro ont reculé de 0,6% en mai sur un mois, contre -2% en avril. Le consensus attendait -0,5%. En rythme annuel, ils ont chuté de 5%, contre un consensus à -4,8% et un mois précédent à -4,5%.

Le taux de chômage en Zone Euro a atteint 7,4% au mois de mai, alors que le consensus attendait 7,7%. Il était de 7,3% en avril.

Aux Etats-Unis, le marché attend avec intérêt le rapport sur l'emploi pour juin à 14h30 CET. Il sera publié en même temps que les inscriptions hebdomadaires au chômage et la balance commerciale en mai. Les commandes de biens durables en mai, enfin, seront dévoilées à 16h.

Vers 11h55, l'euro gagne 0,32% à 1,1287 dollars.