Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés font preuve de résistance avant la Fed

(AOF) - Les marchés européens sont orientés dans le vert, à l'exception du Footsie. L'indice phare de la place parisienne a battu un nouveau record en atteignant 7 401,15 points, le précédent pic historique datant du 16 février dernier à 7 387,29 points. Cette nouvelle semaine sera rythmée par les déclarations mardi et mercredi du président de la Fed. La publication du rapport sur l'emploi américain sera aussi un élément clé sur la trajectoire future des taux d'intérêt. Vers 12h30, le CAC 40 s'adjuge 0,33% à 7 372,63 points tandis que l'Eurostoxx 50 progresse de 0,40% à 4 311,99 points.

En Europe, Telecom Italia progresse de 2,82% à 0,32 euro. Le conseil d'administration de la Cassa Depositi and Prestiti a donné son feu vert à la présentation d'une offre non contraignante conjointement avec Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited, pour l'acquisition de NetCo de Telecom Italia (TIM), qui, une fois constituée, comprendra le réseau d'infrastructure de TIM et Sparkle, son unité de câbles sous-marins. Les détails financiers de l'offre n'ont pas été dévoilés. L'offre expirera le 31 mars 2023. Vivendi est le principal actionnaire de TIM avec 23,75% du capital.

Deuxième plus forte hausse du SBF 120, Elior grimpe de 5,58% à 3,71 euros. Le groupe de restauration collective a fait part de la signature du protocole d'accord et du traité d'apport avec la branche multiservices de Derichebourg, spécialiste du recyclage de métaux industriels. Cette signature, approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration d'Elior Group et Derichebourg, confirme les termes financiers de la transaction tels que communiqués le 20 décembre dernier.

Eramet (-4,83% à 108,30 euros) enregistre la plus forte baisse du SBF 120 et du marché SRD. Le groupe, comme l'ensemble du secteur minier en Europe, souffre du faible objectif de croissance de la Chine pour cette année. Pékin anticipe une croissance d'environ 5%, à comparer avec un consensus de +6%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Sentix, qui mesure le sentiment des investisseurs en zone euro, ressort à -11,1 en mars , contre un consensus de -6,3 et après -8 le mois précédent.

En janvier 2023, le volume corrigé des variations saisonnières du commerce de détail a diminué de 2,3% dans la zone euro en rythme annuel. Le consensus s'élevait à -1,8% après une baisse de 2,8 le mois précédente.

Les commandes à l'industrie en janvier seront connues à 16h00 aux Etats-Unis.

A la mi-séance, l'euro perd 0,09% à 1,0626 dollar.