Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés européens stationnaires avant les chiffres américains

(AOF) - Les marchés actions européens sont stables avant la publication en début d'après-midi des chiffres de janvier sur les revenus et dépenses des ménages américains, qui incluent l'indice des prix PCE. Côté valeurs, les publications animent la séance : Saint-Gobain prend la tête du CAC 40 après avoir dépassé les attentes tandis que Valeo affiche une des plus fortes baisses du SBF120 après avoir déçu. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,06% à 7 323,77 points et l'EuroStoxx50%, abandonne 0,19% à 4 250,11 points.

En Europe, le groupe IAG (-4,45% à 148,08 pence), qui rassemble plusieurs compagnies aériennes européennes parmi lesquelles British Airways, Iberia et Aer Lingus, annonce pour l'exercice 2022 une marge opérationnelle de 1,25 milliard d'euros et un bénéfice après impôts de 431 millions d'euros, contre une perte de 2,76 milliards et 2,93 milliards en 2021 respectivement : le bénéfice par action atteint 8,7 euros contre une perte de 59,1 euros en 2021. "Un nouveau résultat positif est attendu en 2023, avec un bénéfice d'exploitation annuel qui devrait se situer entre 1,8 et 2,3 milliards d'euros".

Plus forte progression du CAC 40, Saint-Gobain grimpe de 4,93% à 55,99 euros, tirant l'indice parisien à la hausse. Le producteur de matériaux de construction a fait état de ses résultats annuels 2022 qui ont dépassé les attentes. Le résultat opérationnel a augmenté de 18,4% pour atteindre un nouveau record de 5,34 milliards d'euros, a précisé le groupe, tandis que la marge opérationnelle a également atteint un niveau historique à 10,4% en 2022 contre 10,2% en 2021.

Valeo figure parmi les plus fortes baisses du SBF120, reculant de 6,26% à 19,75 euros, sanctionné en raison principalement d'un objectif de cash flow libre bien inférieur aux attentes. Le groupe publié un résultat net part du groupe 2022 de 230 millions d'euros contre 175 millions en 2021 et un Ebitda à 2,4 milliards contre 2,3 milliards. La marge opérationnelle hors quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence a reculé de 9% à 635 millions d'euros, représentant 3,2% contre 4% un an auparavant.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En février 2023, la confiance des ménages est quasi stable, a annoncé l'Insee. À 82, l’indicateur synthétique perd un point et reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022).

Le PIB allemand a reculé plus que prévu au quatrième trimestre, de 0,4% contre un consensus de -0,2% après une contraction de 0,2% au troisième trimestre. Sur un an, la croissance allemande ressort à 0,3% contre un consensus de +0,5%.

Aux Etats-Unis, le revenu et la consommation des ménages en janvier seront communiqués à 14h30 tout comme l'indice des prix PCE en janvier.

Aux Etats-Unis, la dernière estimation de l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan en février et les ventes de logements neufs en janvier seront dévoilées à 16h00.

Vers 12h15, l'euro perd 0,06% à 1,0590 dollar.