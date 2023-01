Analyse mi-séance AOF France / Europe - Les marchés européens se stabilisent

TotalEnergies (+0,49% à 60,02 euros) a annoncé ce lundi avoir approuvé la décision finale d'investissement concernant le développement du projet de Lapa South-West au large du Brésil, qui représente un investissement d'environ 1 milliard de dollars. TotalEnergies est l'opérateur de ce projet situé dans le bassin de Santos, à 300 kilomètres environ des côtes brésiliennes, avec une participation de 45%. Shell (30%) et Repsol Sinopec (25%) sont ses partenaires pour ce projet, a indiqué le producteur d'énergie dans un communiqué.

Renault (-0,13% à 37,08 euros) annonce qu'il travaille avec le CEA sur les futures générations des technologies V2G (vehicle-to-grid ) qui seront déployées d'ici la fin de la décennie. Cette solution permettra de réduire les pertes d'énergie de 30 % lors de la conversion, et de réduire d'autant l'échauffement, facilitant le refroidissement du système. Le nouveau chargeur permettra également d'améliorer le temps de recharge du véhicule et de garantir la durabilité de la batterie.

A Paris, Airbus (-1,01% à 115,66 euros) figure parmi les plus fortes baisses du CAC 40, Berenberg ayant abaissé sa recommandation d'Achat à Neutre sur la valeur. L'objectif de cours sur le titre du groupe aéronautique passe de 150 à 120 euros. L'analyste prévoit " une amélioration significative de la rentabilité à un horizon de plusieurs années, les coûts fixes étant mieux absorbés par des volumes en hausse, alors que les chaînes d'approvisionnement se rétablissent après la pandémie du COVID-19.

(AOF) - Les marchés actions européens sont stables à mi-séance. La prudence reste de mise à l'orée d'une semaine qui sera marquée par les discours de plusieurs banquiers centraux au Forum économique mondial de Davos dans un contexte de crises (Inflation, guerre en Ukraine, réchauffement climatique, Covid-19). Au moins neuf membres de la Fed devraient s'y exprimer. Ce lundi, aux Etats-Unis, les marchés sont fermés en raison de la Journée Martin Luther King Jr. Vers 12h, le CAC 40 gagne 0,18% à 7 036 points et l'Eurostoxx 50 recule légèrement de 0,02% à 4 150 points.

