Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés européens sans tendance, Saint-Gobain en tête du CAC 40

Le fabricant de matériaux de construction Saint-Gobain (+1,34% à 62,69 euros) a signé avec un groupe de banques une ligne de crédit disponible de 4 milliards d'euros à échéance décembre 2028, comprenant deux options d'extension d'un an supplémentaire chacune. Elle remplace deux lignes de crédit disponibles de 2,5 et 1,5 milliards d'euros d'échéance décembre 2024. L'opération a été largement sursouscrite avec des engagements bancaires dépassant 5 milliards d'euros. 31 groupes bancaires de 12 nationalités participent à cette ligne de crédit.

A la Bourse d'Oslo, Schibsted grimpe de 15,83% à 317,90 couronnes norvégiennes. Le groupe de médias norvégien a annoncé ce lundi avoir conclu un accord non contraignant d'une valeur de 6,2 milliards de couronnes (527,6 millions d'euros) pour céder ses activités de médias d'information à Tinius Trust, son principal actionnaire, ce qui déboucherait sur une scission du groupe en deux sociétés. La société de médias serait entièrement détenue par Tinius Trust, tandis que l’activité de places de marché resterait cotée en bourse.

(AOF) - Les marchés européens évoluent proches de l’équilibre avant les réunions de politique monétaire de plusieurs grandes banques centrales. La Fed livrera son verdict mercredi avant les décisions de la BCE et de la BoE. Si aucun indicateur majeur ne figure aujourd'hui à l'agenda, les investisseurs prendront connaissance mardi de l'inflation aux Etats-Unis. Côté valeurs, Saint-Gobain domine le CAC40 après l’obtention d’une ligne de crédit de 4 milliards d’euros, entraînant d’autres valeurs industrielles. L’indice phare gagne 0,11% à 7 532,53 points et l’EuroStoxx50, 0,06% à 4 525,83 points

