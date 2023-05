Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés européens proches de l'équilibre

(AOF) - Les marchés actions européens sont proches de l'équilibre à mi-séance. Côté statistiques, Eurostat a confirmé une légère hausse de l'inflation en avril sur un an à 7%. Au chapitre des valeurs, Commerzbank est lanterne rouge du Dax 40 après un objectif de revenus d'intérêts décevant. A Paris, Vallourec occupe la tête du SBF 120 après la publication de résultats trimestriels en forte amélioration. Elior est lourdement sanctionné après avoir réduit son objectif de marge. Le CAC 40 cède 0,06% à 7 401,57 points tandis que l'EuroStoxx50 grappille 0,09% à 4 319,45 points.

En Europe, Commerzbank (-6,64% à 9,23 euros) ferme la marche de l'indice Dax 40 ; les investisseurs marquant leur déception à propos du nouvel objectif de revenus d'intérêts de la banque allemande. La concurrente de Deutsche Bank prévoit désormais 7 milliards d'euros de revenus d'intérêts et voit un potentiel d'augmentation supplémentaire. Certains analystes étaient plus optimistes et le consensus s'élevait à 7,4 milliards d'euros. Commerzbank anticipait auparavant un montant bien supérieur à 6,5 milliards d'euros, avec un potentiel d'augmentation supplémentaire " évident ".

A Paris, Vallourec occupe la tête du SBF 120 (+8,59% à 11,31 euros) après la publication de solides résultats au cours du premier trimestre 2023. Sur cette période, le résultat net part du Groupe est positif et s'est établi à 156 millions d'euros, contre un déficit de 35 millions d'euros au premier trimestre 2022. Le résultat brut d'exploitation (RBE) de l'entreprise métallurgique a atteint 320 millions d'euros (contre 45 millions d'euros au premier trimestre 2022), soit une marge de 23,9% du chiffre d'affaires (contre 4,9% au premier trimestre 2022).

Plus forte baisse du SBF 120, Elior, qui restait sur huit séances consécutives dans le vert, flanche de 18,31% à 3,15 euros. Le groupe de restauration collective est lourdement sanctionné après la publication de ses comptes du premier semestre 2022-2023, revoyant à la baisse sa marge d'Ebitda ajusté vers le bas de la fourchette initiale, entre 1,5% et 2%. La direction a toutefois revu à la hausse sa prévision de croissance organique sur l'exercice 2022-2023, à environ 10% contre une prévision d'au moins 8% précédemment.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Au premier trimestre 2023, le nombre de chômeurs au sens du Bureau international du travail (BIT) diminue à peine par rapport au trimestre précédent (‑7 000), à 2,2 millions de personnes.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est reparti légèrement à la hausse, à 7 % en avril, après 6,9 % en mars. Il est conforme aux attentes. Un an auparavant, il était de 7,4%. Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi à 8,1% en avril 2023, contre 8,3% en mars.

Aux Etats-Unis, les permis de construire et mises en chantier en avril seront communiquées à 14h30 et l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30