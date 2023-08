Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés européens proches de l'équilibre après l'inflation

En rythme mensuel, les ventes au détail ont diminué de 0,8% en juillet en Allemagne alors qu'elles étaient attendues en hausse de 0,3%, a indiqué Destatis. Elles avaient reculé de 0,8% en juin. Les ventes au détail ont chuté de 2,2% sur un an.

Au deuxième trimestre 2023, le PIB en volume rebondit à +0,5% en variation trimestrielle, après avoir marqué le pas au trimestre précédent (0,0%). La consommation des ménages se contracte ce trimestre (-0,5 % après +0,1%), sous l'effet de la baisse de la consommation de biens (-0,7 % après +0,1 %) et en particulier de la consommation alimentaire (-2,8% après -2,5%), alors que les dépenses en énergie ralentissent nettement (+1,7% après +6,1%).

Sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois, les prix à la consommation augmenteraient de 4,8% en août 2023 en France, après +4,3% le mois précédent. Cette hausse de l'inflation serait due au rebond des prix de l'énergie. Les prix de l'alimentation ralentiraient (pour le cinquième mois consécutif), ainsi que, dans une moindre mesure, ceux des produits manufacturés et des services. Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 1,0% en août 2023, après +0,1% en juillet.

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,4% en juillet, stable par rapport au taux enregistré en juin 2023 et en baisse par rapport au taux de 6,7% enregistré en juillet 2022, a indiqué Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le taux de chômage de l'Union européenne était de 5,9% en juillet 2023, un taux stable également par rapport au taux enregistré en juin2023 et en baisse par rapport au taux de 6,1% enregistré en juillet 2022.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 5,3% en août 2023, stable par rapport à juillet selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient un ralentissement à 5,1%. Hors alimentation et énergie, l'inflation a ralenti à 6,2% après 6,6% en juillet. Le consensus s'élevait à 6,3%.

En forte chute la veille suite au coup d’État au Gabon, certaines valeurs des secteur minier et de l'énergie retrouvent des couleurs en Bourse à l'ouverture après avoir annoncé la reprise de leurs activités hier soir. Eramet occupe la tête du marché SRD et du SBF 120 gagnant 9,2% à 69,45 euros. Maurel & Prom figure parmi les fortes hausses du marché SRD progressant de 6,22% à 4,44 euros. En outre, TotalEnergies EP Gabon s'adjuge 2,53% à 162,20 euros.

Lanterne rouge du CAC 40, Pernod Ricard recule de 4,48% à185,60 euros en raison d'un résultat opérationnel courant un peu juste pour l'exercice 2022/2023. Le résultat net part du groupe s’élève à 2,26 milliards d'euros, en croissance de 13%. Cette forte progression est liée à la croissance du résultat opérationnel courant. Le ROC s'élève à 3,348 milliards d'euros, en croissance interne de 11% (+11% en facial), avec un maintien de la marge brute et une augmentation de la marge opérationnelle courante grâce au portefeuille de marques premium. Le consensus s'élevait à 3,473 milliards.

En Europe, l'action UBS gagne 5,55% à 23,39 francs suisses et prend ainsi la tête de l'indice suisse SMI. A l'occasion de la publication de ses résultats du deuxième trimestre, UBS a indiqué qu'il intégrerait en totalité la branche suisse de Credit Suisse et a relevé son objectifs d'économies. Grâce principalement à des réductions de postes, dont 3 000 en Suisse, la banque helvétique prévoit désormais d'abaisser ses coûts de 10 milliards de dollars d'ici fin 2026 contre 8 milliards de dollars d'ici 2027 auparavant.

(AOF) - Les Bourses européennes évoluent proches de l'équilibre, avec biais négatif après l'annonce d'une inflation plus élevée que prévu en zone euro. Une rafale de statistiques américaines est attendue cet après-midi. A Paris, Pernod Ricard est lanterne rouge du CAC après des résultats jugés légèrement décevants. Les valeurs exposées au Gabon (Eramet, Maurel & Prom, TotalEnergies EP Gabon), en chute hier, se reprennent ce matin. Vers midi, le CAC 40 perd 0,15% à 7 353 points, tandis que l'EuroStoxx50 progresse de 0,10% à 4 319 points.

