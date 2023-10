Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés européens proches de l'équilibre

Aux Etats-Unis, l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en octobre et les données sur les stocks des entreprises en août seront annoncés à 16h.

Aux Etats-Unis, les données sur la production industrielle et sur le taux d'utilisation des capacités de production en septembre seront dévoilées à 15h15.

L’indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à -1,1 en octobre, à comparer avec un consensus de -9,3 et -11,4 en septembre.

" Au troisième trimestre 2023, les ventes mondiales de la marque Renault atteignent 356 747 unités, soit une hausse significative de 11 % par rapport au 3ème trimestre 2022 ", annonce le groupe. " Sur les 9 premiers mois de l'année, Renault a vendu 1 128 885 véhicules, soit une hausse de 11 % par rapport à 2022 ", précise-t-il. Renault est ainsi " la deuxième marque la plus vendue en Europe en 2023 " avec une croissance de 25 % au troisième trimestre et de 22 % depuis le début de l'année, soit 726 938 immatriculations.

Plus fort repli hier de l'indice phare de la place parisienne, Edenred (+4,11% à 55,22 euros) s'adjuge ce mardi la première place du CAC 40. Elior (+3,72% à 1,73 euro) et Sodexo (2,03% à 99,50 euros) sont également bien orientés en Bourse. Ces sociétés bénéficient d'un avis rendu ce jour par l'Autorité de la Concurrence saisie par Bercy sur la pertinence d'un encadrement réglementaire du montant des commissions perçues par les émetteurs de titres-restaurant sur les commerçants agréés par la Commission Nationale des Titres-Restaurant (CNTR).

(AOF) - Les marchés européens reculent légèrement à la mi-séance, dans un contexte toujours marqué par l’escalade régionale du conflit du Proche-Orient, avec des taux longs en hausse. Les cours du pétrole reculent légèrement, mais le baril de Brent évolue toujours au-dessus de 90 dollars après sa poussée de vendredi. A Paris, Edenred prend la tête du CAC 40 dans le sillage d'un avis rendu par l’Autorité de la Concurrence sur le marché des titres restaurant. Vers 12 heures, l'indice CAC 40 perd 0,10% à 7 014 points et l'EuroStoxx50, 0,16% à 4 143 points.

