Analyse mi-séance AOF France/Europe - Les marchés européens pénalisés par la hausse du pétrole

Euronext (-1,01% à 74,30 euros) a dévoilé des résultats en repli au quatrième trimestre. Sur cette période, la Bourse paneuropéenne a vu son Ebitda ajusté reculer de 12% à 187,9 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 54,1%, en repli de 3,5 points en données publiées et de 3,7 points en comparable. Les coûts ajustés ont atteint 159,2 millions d'euros, en hausse de 2,1% en données comparables. Le chiffre d'affaires consolidé d'Euronext a atteint 347 millions d'euros, en recul de 6,2%. En données comparables, il a baissé de 6,1%.

En Europe, Adidas plonge de 11,67% à 138,02 euros à la Bourse de Francfort, sa plus forte baisse en séance depuis le début de la pandémie de Covid 19. Le résultat net de l'équipementier sportif allemand a chuté à 254 millions d'euros en 2022, contre 1,49 milliard d'euros dégagés en 2021. La fin de la collaboration avec le rappeur américain Kanye West après les propos à caractère antisémite proférés par ce dernier, devrait fortement impacter les performances du groupe en 2023.

(AOF) - Les marchés actions européens sont en repli pour cette dernière séance de la semaine, dans le sillage des cours du pétrole. Ces derniers sont en forte progression après que la Russie a annoncé vouloir réduire de quelque 5% sa production en mars 2023. A rebours de la tendance générale Totalenergies progresse de plus de 2%. Les investisseurs restent également focalisés sur la trajectoire à venir des taux directeurs des Banques centrales. Vers 11h50, le CAC 40 cède 0,87% à 7 125,81points, tandis que l’Eurostoxx50 perd 1,20% à 4 198,97 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Pétrole et parapétrolier

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.